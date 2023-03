Nem szereti a felvett nevét.

Ronald Walken néven született 1943. március 31-én New Yorkban. 21 éves korában változtatta meg a keresztnevét Christopherre, amikor a neves táncos- és színésznő Monique van Vooren azt javasolta neki, mondván jobban illik hozzá. Később viszont arra jutott, hogy a Christopher kimondva úgy hangzik, mint egy tüsszentés, ezért jobban szereti, ha Chrisnek hívják. A testvérei és a felesége számára pedig Ronnie maradt.

Egy német pék fia.

Az édesapját még Wälken néven anyakönyvezték Németországban, onnan vándorolt ki a tengerentúlra, ahol aztán pékként találta meg a számítását. Az édesanyja is bevándorló volt Amerikában: ő Skóciából emigrált, és alig néhány éve, 102 éves korában hunyt el.

Heterochromiával él együtt.

Ennek a ritka fiziológiai jelenségnek szerencsére csak a latin neve hangzik ennyire félelmetesen: igazából csak annyit jelent, hogy valakinek eltérő színű a két szeme. Walken esetében ez egy kéket és egy barnát jelent.

Elvis miatt ilyen a haja.

15 évesen látta meg először Elvis Presleyt egy magazinban, amit az akkori barátnője mutatott neki. Lenyűgözte a sztár külseje, és hasonlítani szeretett volna hozzá, ezért attól kezdve hátrafésülve hordta és hordja máig a haját. Elvisről még egy színdarabot is írt Him címmel, amit persze a saját főszereplésével adott elő a Broadway-n.

A sebességtől fél, az oroszlánoktól nem.

Egy interjújában elárulta, hogy 15 éves korában egy ideig oroszlánszelídítőként dolgozott. A félelmetes nagyvadak közelségével tehát nincs problémája, de egy sokkal hétköznapibb dolog kapcsán rendelkezik fóbiával: egyszerűen nem bírja, ha túl gyorsan száguldó autóban kell ülnie.

Táncosként indult, és örök táncos maradt.

Eredetileg nem színészként, hanem táncosként akart betörni a szórakoztatóiparba, és komoly képzettséggel is rendelkezik ezen a téren. Ezt pedig később színészként is kamatoztatta: híres arról, hogy szinte minden filmjébe belecsempész egy kis táncbetétet, vagy legalább néhány táncmozdulatot. A Weapon Of Choice című híres Fatboy Slim-videoklip főszerepében pedig igazán kiélhette magát, díjak sokaságával jutalmazva.

Banánok és nyári emlékek segítették Oscar-díjat nyerni.

A szarvasvadász című 1978-as kultfilmért nyerte el a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat, a Vietnámban bekattant amerikai srác szerepére pedig úgy készült fel, hogy hetekig csak rizst és banánt evett. A filmtörténet egyik legsokkolóbb jelenetében, orosz rulettet játszva pedig a gyerekkori nyári táborokra gondolt, amiket olyannyira utált.

60 éve él együtt a feleségével.

Georgianne Thon casting-ügynököt 1963-ban ismerte meg, amikor a West Side Story színpadi változatában szerepelve Chicagóban turnézott. Azóta egy párt alkotnak, 1969 óta pedig házasságban is élnek. Gyermekük sosem született, és ez Walken szerint hozzájárult ahhoz, hogy ilyen sikeres színészi pályát tudhat magáénak.

Nem kedveli a társaságot.

Híresen visszavonult életet él. Amikor nem dolgozik, leginkább a vidéki házában tölti a mindennapjait, ahol a kukásokon kívül hetekig nem is találkozik senkivel, és főzőcskézéssel múlatja az időt.

80 felett is aktív.

Nem is akármilyen szerepekben: az idén érkező második Dűne-filmben ő játssza majd IV. Shaddam császárt, az egész galaxis uralkodóját. De általános elismerést vívott ki a Különválás című sorozat meleg szerelmespárjának egyik tagját alakítva is, mely szerepe a második évadban tovább folytatódik.