Nem mindennapi módon alakult a gyerekkora, a szüleinek köszönhetően már nagyon korán megismerkedett a műtárgyakkal és azokon keresztül a „minden megjavítható" elvével. Már az iskolában is bátran viselte színes ruháit, és ezt a tanára sem hagyta szó nélkül.

– Fölállított az órán, és azt mondta a többieknek, nézzenek meg, milyen szép az öltözetem. Egy mezőségi ing volt rajtam, alul pedig piros kordbársony trapéznadrág. Nekem egyáltalán nem volt furcsa ez az önkifejezési forma. Kezdetben a régiségvásárokban szereztem be a hagyományos viseletet, kiegészítőket. A szüleim régiségkereskedők voltak, a műkincsek bűvöletében nőttem fel. A fenntarthatóság átszőtte az életünket, hiszen az őseink életének része volt az, hogy mindent megjavítottak – kezdte Aurora a HOT!-nak.

„Nem gondoltam, hogy a hobbimból vállalkozás lesz"

Azt mondja, hogy az ő korában a fiatalok még nem voltak olyan tudatosak, mint manapság, az élet mégis észrevétlenül terelte a hivatása felé.

– Édesanyám biológia- és rajztanár volt, a dédapáim is szépen rajzoltak, kosarat fontak. Anyával festettünk, szobrászkodtunk, kerámiákat készítettünk. Felsős korom óta néptáncolok, belém ivódott a népi világ ismerete és szeretete. Nem gondoltam, hogy a hobbimból vállalkozás lesz. Először a jogban gondolkodtam, majd jelentkeztem az iparművészeti egyetemre, üvegművész szakra vettek fel. Az üvegnél sokoldalúbb anyagot nem ismerek. Már az egyetem alatt üvegablakokat festettem és restauráltam. Húsz éve Pesten élek, és ez sem akadályozott meg abban, hogy népi viseletben járjak. Számomra ez nem jelmez, mindig is így öltöztem. A postára menet vagy a villamoson is fejdíszt hordok. Előfordult már, hogy gúnyos megjegyzést tettek rám, de ahogy megalkottam a ruhaműhelyemet és ismertté váltam, a figyelem már kedvességgel párosul – tette hozzá boldogan.„Ha vannak gyökereink, mentálisan stabilabban állunk a világban"

Aurora 2014-ben jelentkezett a Gombold újra! versenyre, akkor alkotta meg a saját márkáját, ahol azóta is személyre szabottan bánik a népi motívumokkal, és ötvözi őket a mai világ divatjával.

– Az öltözetemmel a saját kultúrámat erősítem; a hímzett fölsőket, szoknyákat akár plázában vásárolt holmikkal is keverem. A népi kultúrát újratervezem a mai kor számára. Családi örökségből, a nagymama medáljából is készítek ékszert, a ruhákra az adott vidék motívumait varrom. A pszichológia is alátámasztja, hogy ha vannak gyökereink, mentálisan stabilabban állunk a világban. Ami Frida Kahlót illeti, nagy álmom, hogy eljussak a házába, csodálom a munkásságát. Azonban leszögezem: csupán annyi a közös bennünk, hogy a saját népi kultúránkból építkezünk, én mindig a magyarból. Úgy vélem, a magyar népi kultúrát a magyar embernek kell megmenteni.

Strucctojás és tulipán

– Két és fél napig festettem rábaközi mintákat erre a strucctojásra, hogy arra biztassam a követőimet, ragadjanak ecsetet, és próbálkozzanak meg legalább egy, a nagymama hímzéseit idéző tulipánnal, ami a nő szimbóluma.

„A színek feltöltenek energiával"

A magyar hírességek is előszeretettel viselik Aurora ruháit, ékszereit, kiegészítőit. A minap Sáfrány Emese jelent meg egy neves díjátadón magas, piros fejdíszben, Hungarikum-díjas ékszerben és hímzett szalagos övet viselt.

– Az alkotásaimat a sztárok is kedvelik. Dolgoztam már Oszter Alexandrával, Széphalmi Juliskával és Tóth Gabival is. Elődeink mindig viseltek valamit a fejükön, erre utalok vissza. A színek feltöltenek energiával, a szimbólumok értékes jelentéssel bírnak: a páva például a védelem jelképe, a gránátalma pedig a termékenységé, a bőségé.