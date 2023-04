A most 69 éves színész az 1977-es filmben nyújtott kiemelkedő alakításáért kapta első Oscar-jelölését. Az amerikai-olasz származású Tony Manero karakterének eljátszása nemcsak hírnevet hozott Travoltának, de a diszkózenét is integrálta a nyugati kultúrába.

A filmben viselt háromrészes - zakóból, mellényből és nadrágból álló - poliészter öltöny az aukciósház becslése szerint várhatóan 100 és 200 ezer dollár (34-68 millió forint) között kelhet el. Ebben az öltönyben táncolt a színész a Bee Gees More Than a Woman című számára. A licitálás április 22-én kezdődik.



A Hollywood: klasszikusok és kortársak téma keretein belül zajló árverésen április 22-én és 23-án több mint 1400 olyan tárgyra lehet lecsapni, amelyek a popkultúra-történelem mérföldköveinek számítanak. A licitálók Travolta öltönye mellett a Harrison Ford által az Indiana Jones és a végzet temploma című filmben használt macsétához, Robert Downey Jr. Vasemberének egy sisakjához, valamint Michael J. Fox a Vissza a jövőbe 2. című filmből ismert légdeszkájához is hozzájuthatnak.