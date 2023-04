Az édesanyja vezetéknevét vette fel.

1968. április 19-én Ashley Tyler Ciminella néven született egy marketinggel foglalkozó apa és egy ekkor még háziasszony, később viszont énekesnőként híressé vált anya gyermekeként. A szülei négyéves korában elváltak, ezután az édesanyja nevelte őt és nővérét. Amikor Ashley a színészi pályára lépett, művésznévként az édesanyja vezetéknevét, a Judd-ot vett fel.

A rokonai után takarítva keresett pénzt.

Az édesanyja, Naomi Judd és a nővére, Wynonna Judd is sikeres karriert tudhat magáénak a countryzene világában. Ők ketten együtt is turnéztak, az ekkoriban állástalan Ashley Judd pedig azzal kereste meg a betevőt, hogy napi 10 dollárért takarította utánuk a turnébuszt.

Szicíliaiak és Amerika első telepesei is megtalálhatók az ősei között.

Apai ágon egy szicíliai olasz nagypapa és egy angol származású nagymama volt a családban: az utóbbi egészen az Amerikába elsőként érkező brit telepesekig, a Mayflower hajó egyik utasáig tudta visszavezetni a családfáját. Anyai ágon a távoli ősei között ott található VIII. Henrik angol király egyik felesége és III. Edward király is.

Szexuális erőszak áldozata volt.

Egy 2015-ös, az internetes szexuális zaklatásról írt véleménycikkében tárta a világ elé, hogy gyerekkorában két felnőtt családtagja is abuzálta, ami évekig olyan súlyos hatással volt rá, hogy tinédzserként az öngyilkosságot fontolgatta. Később fiatal modellként pedig megerőszakolták, és teherbe esett, így abortuszra kényszerült. Épp ezért is ellenzi az abortusztörvények szigorítását az Egyesült Államokban, mivel ezek némelyike olyan szabályokat hozna, amik alapján neki annak idején például meg kellett volna tartania a gyereket, és aztán együtt gyakorolni a szülői jogokat az erőszaktevőjével.

17 év késéssel diplomázott le.

A szülőföldjét jelent Kentucky állam egyetemén franciát, kulturális antropológiát, művészettörténetet, színháztudományt és gender tanulmányokat is hallgatott. A végzés előtt nem sokkal hagyta abba az egyetemet, és költözött Hollywoodba a színészi karrierje érdekében. De 17 évvel később visszatért az egykori iskolájába, és megszerezte a diplomát franciából.

Az anyukája miatt nem vetkőzött.

Élete első filmes munkáját a Kuffs, a zűrös zsaru című 1992-es produkció egyik kisebb szerepe révén kapta. Felajánlották neki az egyik nagyobb szerepet is, de ahhoz vetkőzni is kellett volna, ezt pedig visszautasította, mert félt tőle, hogy mit szólna hozzá az anyja. Nem alaptalanul: Ashley Judd későbbi karrierjének több filmjét is nyilvánosan kritizálta az édesanyja a bennük található káromkodások, szexjelenetek vagy erőszak miatt.

A küzdősportok a hobbija.

Ha sportolásról és kikapcsolódásról van szó, akkor a harcművészetekhez fordul. Komoly képzettséggel rendelkezik a kungfu, a kickbox, a dzsúdó, a taekwondo és a brazil dzsúdzsucu terén is.

Tudatosan nem vállalt gyereket.

Egyszer élt házasságban, 2001 és 2013 között a skót autóversenyző, Dario Franchitti oldalán. Gyereket szándékosan nem vállalt sosem, szerinte lelkiismeretlen dolog volna ez a részéről, miközben gyerekek milliói szenvednek megfelelő körülmények hiányában a világ szegényebb részein.

Jótékonyság terén legalább olyan aktív, mint színészként.

Jó ideje párhuzamosan végez két tevékenységet: a színészi karrierjét és a jótékonysági-politikai aktivizmust. Vállaltan feminista, és rendszeresen felszólal társadalmi kérdésekben, a Youth AIDS Foundation nevű világméretű szervezet egyik jószolgálati nagykövete, az UNFPA nevű ENSZ-ügynökség képviselője, és rendszeresen látogatja a nehéz helyzetben lévő térségeket, elsősorban a fiatalok megfelelő életkörülményekhez és oktatáshoz való juttatása érdekében.

Saját magát játszotta el a legutóbbi filmjében.

A moziban legutóbb az Azt mondta című 2022-es láthatták őt a nézők, ami a #MeToo-ügy kirobbanásáról szólt. A hírhedt Harvey Weinstein korábban ugyanis Judd-ot is megkörnyékezte, és ő volt az első, aki névvel és arccal vállalta a vádakat a nagyhatalmú producer ellen.