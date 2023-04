Rémy és Alfredo Linguini - L'ecsó (2007)

Nem véletlenül emeltünk ki két nevet, hisz a Pixar zseniális rajzfilmjében két szakács is főszereplő, vagy még pontosabb, ha úgy fogalmazunk: ők ketten adnak ki egy szakácsot. Hisz ebben a történetben egy olyan kis állatka képes fantasztikus ételeket összekotyvasztani, és egy kétbalkezes szakács sapkája alatt óriási segítséggé válni, amilyet máskor senki sem szeretne a konyhában látni: egy patkány.

Shayn Weiss (Birol Ünel) - Soul Kitchen (2009)

Egy török szakács és egy német-görög kocsmatulajdonos szövetkezéséből egy magyar masszőrlány (Gryllus Dorka) segítségével születnek ínycsiklandó dolgok Berlinben, a város hangulatához illően egy igazi multikulti gasztrofilmben ételek és életek terén is.

Carl Casper (Jon Favreau) - A séf (2014)

A séfek munkája sok vonatkozásban hasonlít a filmrendezőkére, és erre nem is habozik rájátszani Jon Favreau a saját maga által írt, rendezett filmben, amelyben maga a főszereplő is. A film sztárséfje a sikerhajhászásban kiégve, a csúcson dönti össze az életét, hogy aztán a padlóról építse fel apránként magát és a kapcsolatait, miközben megtalálja a boldogságot és a kihívást a kisebb, személyesebb munkában is: egy utazó büfében megejtett, Amerikát átszelő gasztrotúra folyamán.





Adam Jones (Bradley Cooper) - Az ételművész (2015)

Pillantás a csúcsgasztronómia színfalai mögé, ahol a séf sokszor igazi diktátor, és rengeteg küzdelem, szenvedés, munka és kreativitás eredménye az ételköltemények sokasága. Közben viszont nem árt azt sem elfelejteni, hogy miért is csinálja mindezt valaki, és épp ezzel a kérdéssel szembesül ebben a történetben a Bradley Cooper alakította csúcsszakács.

Rob Feld (Nicolas Cage) - Disznó (2021)

Nicolas Cage épp a napokban nevezte a karrierje egyik kedvenc filmjének ezt a kevesek által ismert kis független filmet, és nem csodálkozunk rajta. Nehezen feledhető alakítást nyújt ugyanis világtól elvonult mesterszakácsként, akinek ellopják a kedvenc szarvasgombakereső disznóját, a keresés pedig nem várt fordulatokkal jár. Többször is.

Julian Slowik (Ralph Fiennes) - A menü (2022)

Néhány hónappal ezelőtt is érkezett a hazai mozikba egy igencsak különleges szakács a maga titokzatos luxuséttermével, és menüsorra felépített mestertervével. Ebben a sztárparádét felvonultató gasztrothrillerben egy fiatal pár utazik el egy szigetre, hogy egy exkluzív étteremben a híres séf rejtélyes vacsoráján vegyenek részt a hozzájuk hasonlóan kiválasztott vendégtársaikkal. Azonban a vacsora közben kiderül: ez az esemény nem csak az ételekről szól.

Cathy Marie (Audrey Lamy) - A konyhafőnök (2022)

Többek között az Életrevalókból ismert Francois Cluzet is felvonul A láthatatlanok alkotóinak új filmjében, és nem véletlenül emlegetjük épp ezt a két alkotást. A konyhafőnök is azokhoz hasonlóan szívmelengető, életigenlő történetet mesél el: méghozzá egy nagytudású, ám kissé arrogáns séfről, aki karrierkrízisbe kerülve kénytelen elvállalni egy közösségi konyha vezetését, ahol menekültekkel kell együtt dolgoznia.