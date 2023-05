Egy kicsi szigeten született

1983. május 5-én a La Manche csatornában található, az Egyesült Királysághoz tartozó Jersey szigetén látta meg a napvilágot. A felmenői között angolok, írek és skótok találhatók.

Kövér Cavillnek csúfolták

Gyerekkorában kimondottan ducinak számított, ezért pedig rendszeresen csúfolták az iskolában, és a Kövér Cavill gúnynevet akasztották rá. Csak a tizenéves kora végén, az első filmszerepek miatt fogyott le igazán, azóta viszont alaposan belehúzott: ő az egyik hollywoodi sztár, aki arról híres, hogy a hasára nemcsak hat, de nyolc kockát gyúrt.

A példaképe indította el a pályán

A kedvenc színésze Russell Crowe, az egyik kedvenc filmje pedig a Gladiátor, így nem csoda, hogy amikor a filmsztár a közelükben forgatta a Túszharc című filmjét, akkor a kamasz Cavill statisztálást vállalt, és igyekezett közel kerülni hozzá. Sikerült is beszélnie vele, és tanácsot kért tőle a színészi pályával kapcsolatban, később pedig Crowe küldetett neki egy doboznyi ajándékot, és egy dedikált fotót, amin ez állt: „Kedves Henry, minden utazás egyetlen lépéssel kezdődik." Néhány évvel később aztán Crowe játszotta el Cavill apját Az acélemberben.

Egy időben ő számított Hollywood legbalszerencsésebb emberének

2004-ben egyszer már elnyerte Superman szerepét, de a produkció rendezőt váltott, és az új direktor mást akart helyette a Superman visszatér című filmbe. 2005-ben a rendező Martin Campbell őt akarta új James Bondnak, de a producerek szerint túl fiatal volt a szerephez, így Daniel Craig nyert. Komoly esélyesnek számított Cedric Diggory szerepére a Harry Potter-szériában, és őt nevezte „tökéletes Edwardnak" az Alkonyat-regények írónője, végül mégis mindkét szerepet Robert Pattinson kapta.

Superman kedvéért befestette a haját

2011-ben kapta meg végül Superman szerepét Az acélember című filmben, és alakította azóta többször is a szuperhőst, az első nem amerikai színészként. A szerepre készülve nem nézte meg az elődei alakítását, csak a képregényekre és a fizikai felkészülésre hagyatkozott. A szerep érdekében feketére festette a haját is.

Az unokaöccse iskolájában igazi szuperhősi tettet hajtott végre

Az unokaöccsét, Thomast kicsúfolták az iskolában, és még a tanárok sem hittek neki, amikor azt mondta, hogy a bácsikája Superman. Így hát Cavill meglátogatta az iskolát, és azóta Thomas a legmenőbb srác a suliban.

Eljegyzésig jutott, házasságig nem

Nem született gyereke, és sosem házasodott meg; az utóbbihoz akkor járt a legközelebb, amikor 2011-ben egy éven át jegyben járt a brit díjugrató Ellen Whitakerrel. Két éves volt eddig a leghosszabb kapcsolata, az pedig Gina Carano színésznő oldalán jött össze neki.

Igazi geek srác

Imádja a képregényeket, a videó- és társasjátékokat. Rendszeresen játszik a World of Warcraft és a Witcher játékokkal, így amikor az utóbbiból sorozat készült, már csak ezért is ő lett az ideális választás a főszerepre. De a közeljövőben egy másik kedvenc játéka, a Warhammer 40,000 adaptációjában is láthatjuk majd.

A történelem és a nyelvek érdeklik

Szeret az ókori történelemmel kapcsolatos könyveket olvasni, különös tekintettel az antik Görögországra, Rómára és Egyiptomra. Folyékonyan beszél franciául, elég jó olaszból és németből is, és ismerkedett már a cseh nyelvvel is.

Elbúcsúzik a leghíresebb szerepeitől

A Vajás sorozat idén nyáron érkező harmadik évada után már nem játssza el többet a főszerepet, és elbúcsúzott Superman karakterétől is. De unatkozni nem fog: rövidesen érkezik az Argylle című kémfilmje, és Guy Ritchie 2024-re időzített második világháborús mozijában is fontos szerepet játszik.