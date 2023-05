"Az elmúlt időszakban, közeledve Mecky születésnapjához, sokszor láttam magam előtt, milyen bulit csapnánk mi együtt. Szinte láttam, ahogy önfeledten kinyitja a pezsgősüveget, magához szorít bennünket Lénával együtt, s azt mondja: így tökéletes az élet, és köszönöm a sorsnak, hogy vagytok nekem. Bárcsak így lenne! Bárcsak így történne! De az elmúlt másfél évben megtanultuk a lányommal együtt, hogy tovább kell élnünk. A könnyek már kiapadtak, hetekig-hónapokig szinte megszólalni sem tudtunk. Már könnyebb, már elviselhetőbb mindaz, ami körülvesz bennünket. Tudunk nevetni, tudunk úgy beszélni róla, olykor felszabadultan, hogy nem a fájdalmat érezzük közben. Mecky itt van velünk. Nem nyúltunk semmihez, ami az övé, ami rá emlékeztet. A ruhái, a szemüvege, a személyes tárgyai ott vannak, ahol hagyta. És így lesz ez mindig, amíg csak élünk. Sokáig a Balatonra is úgy gondoltunk, hogy nem megyünk oda, mert belesajdul a szívünk. De most a nyáron igenis ott leszünk, ott, ahol annyira jól érezte magát. A születésnapján elmegyünk a bazilikába, megállunk néhány percre a síremléke előtt, aztán sietünk haza, mert este vacsora lesz az ő tiszteletére. Itt lesz sok-sok ember, aki a rajongásig szerette őt. De itt lesz Mecky is, ezt tudom. Ott ül majd közöttünk, és együtt nevet vagy sír velünk..." - mondta a Blikknek az özvegy.