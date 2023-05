Kanadai és angol egyszerre

1963. május 25-én a kanadai Torontóban született két angol szülő gyermekeként, akik mindketten harcoltak a második világháborúban, és utána költöztek a tengerentúlra a békésebb élet reményében. Myers kanadai és angol útlevéllel is rendelkezik, és a nyilatkozataiban inkább angol nemzetiségűként hivatkozik magára, noha a szülőhazája igazán megbecsüli: utcát is neveztek el róla, és kanadai bélyeget is kiadtak az arcképével.

Sajátos módon őrzi az édesapja emlékét

Még csak huszonéves volt, amikor Alzheimer-kórban elvesztette az édesapját, ez pedig nagyon megviselte, és minden lehetséges módon próbálja őrizni az emlékét. A filmgyártó cégét Eric's Boynak nevezte el az édesapja után, az esküvőjén pedig azzal a gyűrűvel fogadott hűséget a menyasszonyának, amit a könyvügynökként dolgozó édesapja az Év Eladója címért kapott.

Sorozatgyilkos miatt változtatott nevet

A teljes, hivatalos neve Michael John Myers, amivel a filmszakmában csak az a baj, hogy létezik egy másik hírhedt Michael Myers is: a Halloween-filmek sorozatgyilkos főgonosza. Amikor elkezdte a színészi karrierjét, túl sok poénkodásban volt része emiatt, ezért aztán inkább a változtatás mellett döntött. És sosem nézte meg egyik Halloween-filmet sem.

A tinikori béna csajozásai ihlették a filmsikerét

A Saturday Night Live tévés komédiashowban vált igazán ismertté, és már ekkor megszületett Wayne karaktere, akire aztán az első filmsikereit is alapozta. A Wayne világa és folytatásának címszereplőjét pedig olyan figurának alkotta meg, mint ahogyan ő előadta magát a szerencsétlen kamaszkori csajozásai közben.

Az anyja után mintázta meg Shreket

Az eredeti változatban ő adja Shrek hangját a filmekben, ehhez pedig meglepő helyről merített ihletet. Az édesanyját utánozta, de nem a hétköznapi beszédmódját, hanem azt, amikor neki esti mesét olvasva elváltoztatta a hangját.

Neki írta az utolsó levelét az egyik Beatles tag

George Harrison a halála előtt röviddel írt neki egy levelet, amiben elismerését fejezte ki neki az Austin Powers-filmek miatt, és kért tőle egy Kicsi Én babát. Myers azóta is nagy becsbe tartja a levelet, bekeretezve kitette a falra, hogy minden nap lássa.

Egy hokikorong révén ismerte meg a feleségét

A nyolcvanas évek végén kezdett el randizni Robin Ruzan színésznővel, akit egy hokimeccsen ismert meg, és úgy elegyedtek szóba, hogy a játéktérről kirepülő korongot épp Myers kapta el. A házasságuk 1993 és 2006 között tartott. A második felesége a díszlettervező Kelly Tisdale, akivel 2010 óta tart a frigy, és három gyerekük is született.

Az eddigi legjobb szülinapi buliján az Aerosmith zenélt

Óriási rajongója az Aerosmith zenekarnak, akik véletlenül épp a születésnapján léptek fel a Saturday Night Live tévéshowban. Myers nagyon szeretett volna személyesen is találkozni velük, de ez sehogyan sem jött össze, aztán amikor a színpadon épp Wayne-t játszotta, a zenekar váratlanul meglepte őt születésnapi ajándékként.

Játékkatonákkal nyugtatja magát

Gyűjti a fémből készült apró játékkatonákat, és nem tud elképzelni annál relaxálóbb tevékenységet, mint amikor ő maga festi és rendezgeti őket.

Visszatér a leghíresebb szerepéhez

2022 májusában a közösségi médiában rejtélyes üzenetet tett közzé, amivel bejelentette, hogy Austin Powers visszatér, minden bizonnyal egy negyedik mozifilm formájában.