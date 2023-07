Az ártatlan kinézetű Audrey Hepburnt általában Marilyn Monroe ellentétének állították be, pedig az ikonikus színésznőnek is meglehetősen viharos volt a szerelmi élete. Háromszor jegyezték el, de csak kétszer ment férjhez, a felhőtlen boldogságra azonban 51 évet várnia kellett.

James Hanson, az első férfi, aki eljegyezte Audrey Hepburnt

Audrey Hepburn épp a Római vakáció című filmet forgatta – melyért később Oscar díjat is kapott –, amikor gazdag üzletember kedvese, James Hanson eljegyezte őt. A frigy azonban sosem valósult meg, amit a pár leginkább a távolságra és a sok elfoglaltságukra fogott.

Az időbeosztásom itt egy filmre kötelez, aztán megyek vissza a színpadra, majd vissza Hollywoodba. James ideje nagy részét üzleti ügyekkel tölti Angliában és Kanadában. Nagyon bonyolult lenne számunkra, hogy normális házaséletet éljünk" – mondta egy interjúban a színésznő.

Menyasszonyi ruhája azonban már elkészült, ezért a díva úgy döntött, hogy elajándékozza:

Azt akarom, hogy a ruhámat egy másik lány viselje az esküvőjén, talán valaki, aki soha nem engedhetne meg magának egy ilyen ruhát, mint az enyém, a legszegényebb, leggyönyörűbb olasz lány, akit csak találhatnak" – idézte a Wedding Etc.

Az ikonikus ruhát végül Amiable Altobella viselte egy tanyasi esküvőn, 2009-ben pedig 23 ezer dollárt fizettek érte egy aukción.

Mel Ferrer, az első férj

Audrey Hepburn egy buliban ismerte meg a színészt és filmrendezőt, Mel Ferrert, Gregory Peck mutatta be őket egymásnak. A férfi 12 évvel idősebb volt a színésznőnél, már kétszer elvált és négy gyermeke volt, de ez sem akadályozta meg őket abban, hogy egymásba szeressenek. A pár végül 1954-ben házasodott össze egy bensőséges szertartás keretében. Boldogságuk azonban nem tartott sokáig, kapcsolatukat beárnyékolta, hogy Audrey négyszer is elvetélt, s a házaspár mindkét tagja más karjában keresett vigaszt. 1960-ban végre megszületett a színésznő első gyermeke, házassága azonban hanyatlóban volt. Bár nem volt boldog, mégis sokáig halogatta a szakítást, mivel ő is elvált szülők gyermekeként nőtt fel és a fiának nem ezt a sorsot szánta.

A szüleim válása volt az első nagy csapás gyerekkoromban... Imádtam az apámat és rettenetesen hiányzott attól a naptól kezdve, amikor eltűnt az életemből" – mesélte egy interjúban Audrey, aki 6 éves volt, amikor édesapja elment otthonról. Bár később felvették egymással a kapcsolatot, ez mély nyomot hagyott a színésznőben.

Minden igyekezete ellenére egy idő után be kellett látnia, hogy házasságát nem tudja megmenteni, így 1968-ban, 14 év után a pár a válás mellett döntött.

Andrea Dotti, aki fiatal nőkkel csalta a színésznőt

Még ki sem hűlt a tinta a válási papírokon, amikor Audrey Hepburn egy mediterrán körúton megismert egy olasz pszichiátert, Andrea Dottit és egy év múlva, 1969-ben már össze is házasodtak. 39 éves volt a színésznő, amikor második gyermeket a világra hozta, ekkor úgy döntött, hogy tart egy kis szünetet Hollywoodban, hogy a családjára koncentrálhasson. Ez a házassága sem volt zökkenőmentes, ahogy Mel Ferrer, úgy Andrea Dotti is többször megcsalta, főleg a fiatal nők voltak a gyengéi, de Audreyt sem kellett félteni, ő is többször félrelépett. A pár végül 14 év házasság után vált el.

Robert Wolders, a nagy szerelem

Az igaz szerelem végül 51 évesen, 1980-ban robbant be a színésznő életébe, amikor egy bulin megismerte Robert Wolders holland színészt. Audrey akkoriban még házas volt és amikor a férfi randira hívta, a színésznő elutasította azzal a kifogással, hogy éjszakai forgatásra kell mennie. Másnap végül ő hívta meg a férfit egy italra, amiből vacsora lett, a többi pedig már történelem. Bár nem házasodtak össze, Audrey elmondása szerint a vele töltött idő volt élete legboldogabb időszaka.

Ha Audrey-t megkérdeznék, ő is azt válaszolná: „Miért bolygassunk meg egy jó dolgot?". ... Emlékszem, amikor egy riporternek azt mondta, hogy ez így romantikusabb, mert nem egy újabb papír, hanem az egymás iránti hűség az, ami összeköt bennünket" – nyilatkozta később Robert egy interjúban.

A pár szerelme töretlen maradt, egészen Audrey Hepburn haláláig, mely az egész világot megrázta. A színésznő mindössze 63 éves volt.