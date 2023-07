A Goodbye Yellow Brick Roaddal zárta búcsúturnéját szombaton este Stockholmban a világhírű zenész. Elton John azt üzente a rajongóinak, hogy "örökké a szívében és a lelkében őrzi őket" - idézi a The Guardian a szavait.

"Nélkületek most nem ülnék itt. Ti vettétek meg a kislemezeket, az albumokat és a CD-ket, a koncertjegyeket. Nagyon szeretek élőben játszani. Ti éltettetek, sosem felejtelek el benneteket" - mondta.

A BBC arról ír, hogy Elton John megerősítette, turnézni már nem fog, de az előfordulhat, hogy egyszer-egyszer még színpadra áll. A zenész azt is elárulta, ezentúl a családjára koncentrál.

A zenész két és fél óra alatt 23 slágerét játszotta el, közben háromszor öltözött át. A Don't Let The Sun Go Down On Me című dalát családjának, zenekarának és stábjának ajánlotta.