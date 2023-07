Július 13-tól vetítik a hazai mozik a Mission: Impossible: Leszámolás – Első részt, amiben Tom Cruise újra a szuperkém Ethan Hunt bőrébe bújik, visszatérve ezzel karrierje egyik leghíresebb szerepéhez. Itt az ideje, hogy listára gyűjtsük a többit is.

10. Frank T. J. Mackey – Magnólia

Arrogáns, a nézőket szemfényvesztéssel szédítő, nevetségesen macsó: az ellendrukkerei szerint ilyen Tom Cruise, és ilyen ebben a filmben a motivációs guru Frank Mackey karaktere is, aki a Magnólia egyetlen nap történetét elmesélő, párhuzamos sorsok kirakósából álló tablójának fontos darabja. És akit nem tudott volna ilyen jól eljátszani Tom Cruise, ha nem ugyanilyen lenne.

9. Les Grossman - Trópusi vihar

Tom Cruise híres arról, hogy minden filmjében főszerepet játszik, és hogy nagyon figyel az imidzsére. Ehhez képest ebben a filmben alig néhány percre bukkan fel, akkor is szinte felismerhetetlen a kopasz, szőrös, gusztustalan filmproducer szerepében. Mindenki imádta.

8. Vincent – Collateral – A halál záloga

Ősz hajjal se sokat lehetett látni a karrierje során az immár 60 felett járó filmsztárt. A ritka kivétel egy bérgyilkosos film, ebben pedig funkciója is akad a szürke hajnak és szürke öltönynek: minél kevésbé feltűnő a megjelenés, annál kevesebben fognak emlékezni a tett helyszínén a gyilkosra, aki egyetlen éjszaka, egy túszul ejtett taxis segítségével tart halálos körutazást.

7. David Aames – Vanília égbolt

Spanyol film amerikai újrafeldolgozásában játszotta el az egyik legemlékezetesebben romantikus és leginkább szívfacsaró, de közben egyáltalán nem giccses szerepét Cruise. A magát a világ urának képzelő, majd szinte mindent elveszítő aranyifjú és szerelmeinek története ráadásul a valóság különböző szintjeivel is eljátszik.

6. Lestat – Interjú a vámpírral

Ki annyira karizmatikus, hogy el tudjuk róla hinni Brad Pitt elcsábítását (többek között) a vámpírlét sötétségébe? Tom Cruise esetében fel sem merült a kétség, a történet további alakulása miatt pedig megszületett a karrierjében oly ritka főgonosz-szerep is.

5. Dr. William Harford – Tágra zárt szemek

Álompár a valóságban, és álompár a filmben is: a rendezőlegenda Stanley Kubrick utolsó filmje alaposan rájátszott a hatásában arra, hogy a főszereplői az életben is házasok. Az erotikával teli történetben így még kínzóbbá válik a másik iránti kétség, még fájdalmasabbak az előkerülő titkok.

4. Ron Kovich – Született július 4-én

Tom Cruise karrierjének első Oscar-jelölését hozta el a vietnámi veterán története, aki Amerika hős fiaként nyomorodik meg a háborúban, hogy hazatérve új életet kelljen kezdenie, és átértékelnie magában mindent, amit addig gondolt a világról.

3. Charlie Babbitt - Esőember

A kezdetben felelőtlen, de aztán jó útra térő, a helyét megtaláló sikerember jellegzetes karaktertípus Cruise karrierjében, és a színésznagyság Dustin Hoffman mellett sem vallott szégyent vele, sőt: az autista fivérét számításból maga mellé vevő aranyifjú történetével az 1990-es évek egyik emblematikus, Oscar-díjas mozisikerét hozták össze.

2. Pete „Maverick" Mitchell - Top Gun-filmek

Az első Top Gun-film tette szupersztárrá az akkor még kicsattanóan fiatal Tom Cruise-t. A második Top Gun-film a világjárvány miatti halasztások után, a mozik újranyitása alkalmából bizonyította be, hogy Tom Cruise az utolsó igazi mozisztár, akinek a kedvéért a nézők még mindig elzarándokolnak a nagyvászon elé.

1. Ethan Hunt - Mission: Impossible-filmek

28 év és 8 film: nem akármilyen számok fémjelzik azt az időszakot, amiben Tom Cruise jelentti a szuperkém Ethan Huntot, de igazából az egész Mission: Impossible-szériát is. A karakter és a filmsorozat vele együtt változott, végigkövetve a karrierje alakulását, így nem is lehetett kérdés a listánk első helye. Ráadásul jövő nyáron érkezik a Mission: Impossible: Leszámolás második fele, hiszen egyszerre forgatták a most moziba kerülő darabbal, és egy történetet mesélnek el.