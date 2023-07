Godzilla (1954)

Minden Godzilla-film egyben atombombás film is, hiszen a mozivászon egyik leghíresebb szörnyének eredettörténete a II. világháború végének tragédiájához kötődik. A leginkább egy óriás dinoszauruszra hasonlító Godzilla először egy 1954-es japán katasztrófafilmben tűnt fel, és nem véletlenül pont a háború utáni években született meg: a sztoriban a nukleáris sugárzás keltette életre, és a Japánt romba döntő atombombák metaforájaként szolgált, ily módon kínálva szembenézést a kollektív traumával.

Dr. Strangelove, avagy rájöttem, hogy nem kell félni a bombától, meg is lehet szeretni (1964)

A rendezőlegenda Stanley Kubrick atombombás mesterműve maga a hidegháborús őrület esszenciája, groteszk humorú, szórakoztató szatírába csomagolva. Kubrick egyik kedvenc színésze, Peter Sellers három szerepben is brillírozik a filmben, mely egy őrült amerikai tábornok tetteit követő pánik idején játszódik: az eltökélt katona ugyanis a legparanoiásabb hidegháborús időkben indítja el az atomfegyvereket hordozó bombázókat Moszkva felé.

Bombabiztos (1964)

Szinte egyszerre jött ki a Dr. Strangelove-val, egymással versenyeztek, és a hasonló alapötlet miatt még be is akarták perelni egymást a két film készítői, pedig nagyon mást hoztak ki ugyanabból a szituációból. A Bombabiztos történetének középpontjában is Szovjetunió felé tartó, már visszahívhatatlan atomtöltetek állnak, de Sidney Lumet rendező ebből egy halálosan komoly, rendkívül feszült és mesterien felépített kamaradrámát készített Henry Fonda és a fiatal Larry Hagman főszereplésével.

A függetlenség napja (1996)

„Atomot nekik! Atomot a bestiáknak!" - A függetlenség napjának szállóigévé vált mondataival Bill Pullman amerikai elnökként adott utasítást a végső eszköz bevetésére a bolygónkat megrohanó földönkívüliek ellen. Az atomról azonban gyorsan kiderült, hogy nem megoldás, legalábbis közvetlen formában nem, és szükség van itt még némi emberi fifikára is.

Indiana Jones és a kristálykoponya királysága (2008)

Nem aratott igazán nagy sikert másfél évtizeddel ezelőtt Indiana Jones nagy visszatérése a negyedik résszel, de akadt egy szekvenciája, amire utána mindenki emlékezett. Ebben a kiérdemesült régészprofesszor menekülés közben egy fura sivatagi kisvárosba vetődik el, ahol csupa próbababák élnek – mert ez egy kísérleti telep, ahol épp az atomrobbantás következményeit vizsgálják. Ilyenkor pedig csak egy retro hűtőszekrény jelenthet megoldást.

Csernobil (2019)

Kicsit kakukktojás a listánkon, hiszen sorozat és nem mozifilm, továbbá nem konkrétan az atombombához, hanem az atomenergiához kapcsolódik, de kihagyhatatlan innen a Csernobil című alkotás a hatása és a minősége okán is. Az 1986-os szovjet katasztrófáról párhuzamos sorsok érzékletes megmutatásával mesélő miniszéria legfontosabb tanulsága ráadásul ugyanaz, mint az atombombás történeteknek: a emberi becsvágy és a politikai hatalomvágy egyenes úton vezet a katasztrófához.

Oppenheimer (2023)

Robert Oppenheimer az egyik leghíresebb tudós, aki megváltoztatta a történelmet is: ő állt a Manhattan terv nevű akció élén, amelyben az atombomba kifejlesztésén dolgoztak. Ezt a folyamatot meséli el a kortárs mozi egyik legnagyobb hatású rendezője, a tudomány és az emberi lélek határterületei iránt érdeklődő Christopher Nolan (Csillagok között, Tenet) az Oppenheimer című filmben parádés szereposztással és a lehető legszuggesztívabb módon.