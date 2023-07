Átélte London bombázását

Kisgyerekként átélte azt, amikor a náci Németország támadást indított Nagy-Britannia ellen, és Londont is hónapokon át bombázták. Később a második világháborús filmjeiben nagyszerű tippeket adott a rendezőknek, hogyan lehet hitelesen ábrázolni egy légiriadót.

Golfasszisztensként is dolgozott

Az iskolái befejezése után és a színészi pálya megkezdése előtt sokféle alkalmi munkából próbált megélni az 1950-es évek Londonjában. Reklámügynökségeknél dolgozott különféle pozíciókban, a legkülönösebb melója pedig az volt, amikor a profi golfozó, Reg Knight segédjeként tevékenykedett a híres Wanstead Golf Clubban.

Élete első filmszerepéért rögtön Oscarra jelölték

Peter Ustinov figyelt fel a tehetségére, és szerződtette őt a Billy Budd című történelmi film címszerepére. Stamp első filmes alakítása pedig olyan átütőre sikerült, hogy rögtön Oscar-díjra jelölték érte – ami aztán soha többet nem fordult elő vele.

Átpasszolta a lakótársának egy sikerfilm főszerepét

Fiatal színészként együtt lakott a pályatárs Michael Caine-nel, és amikor felkérték az Alfie – Szívtelen szívtipró főszerepére, akkor inkább őt javasolta maga helyett. Caine számára az áttörést hozta el Alfie szerepe, de később már nem tartotta a kapcsolatot Stamp-pel.

Indiai remetelakban tartott karrierszünetet

A hatvanas évek számított a karrierje csúcsidőszakának, és az évtized végén azzal szembesült, hogy a filmek főszerepeire már „az új, fiatal Terence Stamp-et" keresik, nem pedig őt, akik ekkor még csak a harmincas évei elején járt. Nem bírta elviselni azt, hogy minden nap a telefon csörgésére vár hiába, ezért aztán inkább szünetet tartott a karrierjében, és világ körüli utazásra indult. Éveket töltött elvonulva egy indiai remetelakban, és végül csak egy hollywoodi ajánlat csábította vissza a pályára.

Ő minden idők egyik leghíresebb képregényfilmes gonosza

Ez a bizonyos hollywoodi ajánlat az 1978-as Superman-filmre vonatkozott, ebben és a második részben Zod tábornokot játszotta, az alakítása pedig rendszeresen ott szerepel a minden idők legjobb képregényfilmes gonoszait összesítő toplistákon. 2001-ben épp ezért is kérték fel őt egy másik Superman-hez kapcsolódó alakításra: a 2001-es Smallville-ben ő adta a szuperhős apjának hangját.

Isteni hangja van

Sokak szerint szó szerint, hiszen az ő nagyon karakteres orgánumát találták méltónak arra, hogy a Biblia új fordításának és angliai kiadásainak hangoskönyv verziójában magát Istent szinkronizálja.

Íróként is sikeres

Az emlékiratait nem kevesebb, mint három kötetben adták ki (Stamp Album), de írt sikeres regényt (The Night) is, egy szakácskönyvben pedig társszerzőként működött közre.

64 évesen nősült meg

Egész életében nagy nőcsábásznak számított: az 1960-as években híres szerelmi kapcsolat fűzte Julie Christie színésznőhöz és a szupermodell Jean Shrimptonhoz. De gyermeke sosem született, és házasságra is csak 64 évesen adta a fejét egy 29 éves gyógyszerész, Elizabeth O'Rourke kedvéért, akivel aztán hat éven át tartott a frigy.

Saját mindenmentes termékeket árul

Az 1960-as években diagnosztizálták glutén- és laktózintoleranciával, így azóta nagyon oda kell figyelnie arra, hogy mit eszik. Ezen tapasztalataiból pedig üzletet is csinált, amikor a fent említett szakácskönyv mellett előállt egy saját termékcsaláddal is, amit a hozzá hasonló diétán lévők bátran fogyaszthatnak.