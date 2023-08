Ha szóba kerülnek a kémek, talán mindenkinek elsőre James Bond ugrik be, aki rendkívül intelligens, hidegvérű és a leglehetetlenebb helyzeteket is megoldja. Természetesen kémek nem csak a filmvásznon léteznek, ugyanakkor vannak olyan hollywoodi hírességek, akik nem csak a filmekben, hanem az életben is a hazájuknak kémkedtek.

Cary Grant a brit kormány kémje volt

Cary Grant a filmtörténelem egyik legnagyobb sztárja, rengeteg film fűződik a nevéhez, többek között ő játszott a Forgószélben, mely a filmtörténet egyik legizgalmasabb szerelmes kémtörténete. A színész azonban nem csak a filmvásznon, hanem az életben is kémkedett, méghozzá a brit kormány megbízásából.

Ő volt Hollywood egyik legkitűnőbb nácivadásza, a második világháború alatt ő leplezte le a legendás Errol Flynnt filmszínészt, aki titokban a náciknak kémkedett és információi alapján több száz ember halt meg, valamint vizsgálatot indított Barbara Hutton színésznő volt német férje ellen is. A brit kormány elkötelezett támogatójaként a háború alatt fizetésének jelentős részét felajánlotta a brit háborús erőfeszítések javára és a Vöröskeresztnek.

Marlene Dietrich-t sokáig német kémnek hitték

Marlene Dietrich, a rekedt hangú díva elhagyta a náci Németországot, hogy az Egyesült Államokba költözzön, új hazájában azonban sokáig német kémnek hitték. A színésznő a 2. világháború alatt az amerikai csapatokat szórakoztatta, mondván, hogy ez a leghatékonyabb módja a Hitler elleni harcnak, de az FBI akkori főnöke, J. Edgar Hoover egyáltalán nem bízott benne. Éveken át követték minden lépését, kinyitották a leveleit, de nem találtak bizonyítékot a kémkedési vádakra.

A színésznő 1944 februárjában felajánlotta, hogy az Egyesült Államok kémje lesz, az volt a feladata, hogy miközben a katonákat szórakoztatta a fronton, feljegyzéseket kellett készítenie a különböző államellenes tevékenységekről Európában. Hitler is odavolt is érte, a színésznő állítólag azt tervezte, hogy egy privát találkozót szervez vele és egy mérgezett hajtűvel gyilkolja meg a diktátort, erre azonban nem került sor.

Harry Houdini az orosz börtönöket térképezte fel

A magyar származású Harry Houdini minden idők legnagyobb szabaduló művésze volt, leginkább arról volt híres, hogy a leglehetetlenebb helyzetekből, kötelekből, láncokból, bilincsekből és kényszerzubbonyokból is képes volt kiszabadulni. Trükkjei állítólag felkeltették a Scotland Yard érdeklődését és az amerikai hírszerző ügynökségek figyelmét is.

Arra kérték, hogy szivárogjon be orosz rendőrőrsökre, s miközben onnan is szabaduló trükköket mutat be, gyűjtsön be némi információt az ottani nyomozásokról és fogvatartottakról. Ez nem volt idegen tőle, Houdini ugyanis rendszeresen bevonta a bűnüldöző szerveket a mutatványaiba, ragaszkodott hozzá, hogy ugyanúgy megbilincseljék és bezárják, mint a többi foglyot, így nem egy börtönbe bejutott.

Greta Garbo több titkos küldetést hajtott végre

Greta Garbo volt Hollywood egyik legünnepeltebb sztárja, a svéd származású színésznőt több Oscarra is jelölték, míg 35 évesen, 1941-ben visszavonult a színészettől. Sokan úgy vélik, hogy ez nem volt véletlen, mivel elkezdett brit kémként dolgozni a 2. világháború alatt.

Több titkos küldetést hajtott végre a szövetségesek számára, legfontosabb feladata az volt, hogy segítsen Niels Bohr dán atomfizikust átcsempészni Koppenhágából Nagy-Brittaniába. Ezenkívül náci kémeket azonosított be Hollywoodban és hírvivőként is szolgált II. Gusztáv svéd király és a brit ügynökök között. Állítólag ő is igyekezett Hitler hálószobájába bejutni, hogy a retiküljébe rejtett pisztollyal végezzen vele, de ez neki sem sikerült – írja a Medium.

Frank Sinatrát rendszeresen hírbe hozták a maffiával, de kémkedéssel is gyanúsították

Frank Sinatra a 20. század egyik legismertebb művészeként vált ismertté, de az sem volt titok, hogy egész élete során kapcsolatban állt a maffiával. Sok gengsztert látott vendégül az otthonában és az előadásain, melyről több ezer oldalas aktát vezetett az FBI. A pletykák szerint ugyanakkor az énekes a CIA-val is együttműködött és magánrepülőgéppel szállított embereket be is ki az országból.