Garfinkelről változtatott nevet a családja

A színész nagyapja még Samuel Garfinkel néven született Londonban, és ő változtatta meg a családjuk nevét az angolosabb Garfieldre a beilleszkedés jegyében. Kelet-Európából kivándorolt zsidók az ősei mindkét ágon, de ő már vallástalan nevelésben részesült.

Egyszerre angol és amerikai

1983. augusztus 20-án Los Angelesben született, de hároméves korában a családja Angliába költözött, így ott nőtt fel, végezte a tanulmányait, és kezdte a színészi karrierjét is. Rendelkezik brit és amerikai állampolgársággal is, magát pedig egyszerre angolnak és amerikainak is tartja.

Megőrizte a barátságot a világsztárrá váló haverjaival

Együtt kezdték a színészi pályát Robert Pattinsonnal és Matt Smith-szel, akikkel közeli barátságba is került. Ez a kapcsolat pedig azután is megmaradt, hogy mindhármukból világsztár lett.

Túl jószívű volt Mark Zuckerbergnek

A filmes karrierje első jelentős szerepét a Social Network – A közösségi háló hozta el. Eredetileg Mark Zuckerberg szerepére jelentkezett, de a rendező David Fincher túl nyíltnak és jószívűnek találta a személyiségét ehhez, így aztán végül a brazil milliárdos Eduardo Saverint játszotta el.

A gyerekkori bálványa tette világhírűvé

Kisgyerekkorában Pókember volt a hőse, falta a róla szóló képregényeket. Épp ezért jelentett számára hatalmas dolgot, amikor megkapta a szerepét a róla szóló mozifilmekben, nem mellesleg pedig ezzel rögtön világhírűvé is vált.

Pókember a szerelmet is elhozta neki

A Hollywoodba költözése után két ifjú színésznővel is hosszabb szerelmi kapcsolatba keveredett. Shannon Woodward három éven át, a Pókember-filmek forgatásán megismert Emma Stone pedig négy éven át volt a párja. Azóta Garfield szinte soha nem beszél a magánéletéről, igyekszik titokban tartani az ezzel kapcsolatos információkat.

Sosem nézi meg a filmjeit

Felzaklatja az, hogyha meg kell néznie a saját alakításait, mert rögtön a hibákat kezdi látni benne, ez pedig elbizonytalanítja. Ugyanígy van a kritikákkal: inkább nem olvassa el őket, mert túlságosan hatnak rá, ez pedig szerinte utána korlátozza a kreativitását.

Otthonról hozta a hobbiját

Az édesapja többek között úszóedzőként is dolgozott, és a gyerekeit is az úszás szeretetére nevelte. Garfield egy ideig versenyszerűen is úszott, és máig megmaradt ez számára hobbinak.

Utálja a hollywoodi bulikat

„Ezek a partik sokkal kevésbé szórakoztatóak, mint amilyennek tűnnek a képeken. Igazából mindenki a többieket sasolja a vállak felett, elég szánalmas." – mondta erről.

20 kilót fogyott a díjakért

A színészi tehetségét és teljesítményét jó néhány alkalommal elismerték már, többek között elnyerte a Tony-, BAFTA- és Golden Globe-díjakat is, a tévés Emmy-díj és az Oscar esetében pedig jelölésekig jutott. Az egyik legtöbb elismerést a Némaságért kapta, amiben mintegy 20 kilót fogyva játszott el egy hittérítő jezsuita szerzetest.

Frankensteinre készül

Az utóbbi időben leginkább az Under the Banner of Heaven krimisorozatban láthatták őt a nézők, de három mozifilmje is készülőben van. A Voyagersben egy kozmikus szerelmi történet részese lesz, a Florence Pugh oldalán forgatott We Live in Time sztorija még titkos, de készül egy Frankenstein-filmre is Guillermo del Toróval és Oscar Isaac-kel.