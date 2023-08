Különös neve norvég eredetű

Kristen Carroll Wiig néven született 1973. augusztus 22-én a New York állambeli Canandaigua kisvárosában egy képzőművész anya és egy kikötőt üzemeltető apa gyermekeként. A Wiig név a norvég ősöktől jön, ezek kívül ír, angol és skót felmenőkkel is rendelkezik.

Szereti a rossz időt

Mármint azt, amit mások rossznak tartanak. Talán a norvég vér tehet róla, de a színésznő időjárásból a hideget kedveli, sőt az esőnek is kimondottan örül.

Képzőművészetről váltott színészkedésre

Az arizonai állami egyetemre még képzőművészeti tanulmányokra iratkozott be. A választható tárgyak közül a színjátszás órát jobb ötlet híján vette fel, de aztán annyira tehetségesnek bizonyult, hogy a tanárja biztatására elkezdett komolyabban is foglalkozni vele.

Pincérnőként dolgozott először filmstúdióban

Jó néhány fura munkát el kellett vállalnia, mire meg tudott élni a színészkedésből. A rajztudását kihasználva például egy plasztikai műtétekkel foglalkozó klinika szerződtette, hogy a műtétek után örökítse meg a páciensek testét. De pincérnőként jutott be először a híres Universal filmstúdióba is, ahol a vezetői ebédlőben szolgált fel.

A színtársulata tagjait követte a leghíresebb tévéshowba

A karrierje kezdetén a Groundlings nevű Los Angeles-i komikuscsapat tagjaként lépett fel, akik improvizációs színpadi előadásokon csillogtatták a humorukat. A társulat tagja volt többek között Will Ferrell, Maya Rudolph, Mellissa McCarthy és Jon Lovitz is, akik aztán mind a híres Saturday Night Live tévés komédiashowban váltak ismertté. Ezt az utat járta be Wiig is, aki olyannyira oszlopos tagjává vált a műsornak, hogy négy Emmy-díjra is jelölték érte.

Íróként jelölték Oscar-díjra

A karrierje eddigi legnagyobb sikerét a Koszorúslányok című vígjáték hozta el, aminek Wiig nem csak a főszerepét játszotta el, de a forgatókönyv egyik írója is volt. A hatalmas kasszasiker mellett a filmet két Oscarra is jelölték, az egyiket a forgatókönyvért kapta.

Csokiról kapta a becenevét

„Barna boci". Ezt a becenevet kapta a barátaitól, mert annyira imádja a csokit, hogy képtelen ellenállni neki.

Filmben árulta el a gyerekei nevét

2005 és 2009 között a színész Hayes Hargrove volt a férje, 2011 és 2013 között pedig a Strokes együttes dobosával, Fabrizio Morettivel élt kapcsolatban. Avi Rothman színész 2016 óta a párja, 2020 óta pedig a férje, és két gyermekének apja is. Az ikerpár nevét Wiig a Barb és Star Vista Del Marba megy című filmjének stáblistájának „külön köszönet" rovatában közölte először a világgal.

Védi az állatokat

Ezért például nem eszi meg őket: régóta vegetáriánus étrendet követ, a szója és a tofu gyakori vendég az asztalán. De azt is elképzelhetetlennek tartja, hogy valaha állatbőrből készült ruházatot viseljen.

Jack Nicholson lányának készül

Az utolsó jelentősebb filmszerepét is a Barb és Star Vista Del Marba megy jelentette, azóta főként sorozatokban (MacGruber) és szinkronhangként szerepelt (Bless the Harts, Hormonokkal túlfűtve). Szintén a hangját használja majd a jövőre érkező negyedik Gru-film és a Virsliparti sorozat is, mozis fronton pedig régóta húzódik a német Toni Erdmann című sikerfilm amerikai feldolgozása, amiben Wiig apját Jack Nicholson játszaná.