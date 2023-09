Az apukáját hallhatod a Pink Floyd egyik leghíresebb dalában

1968. szeptember 28-án született, az édesanyja régiségkereskedéssel és díszlettervezéssel foglalkozott, az édesapja pedig a legendás Pink Floyd road menedzsere volt. Sőt, az együttes egyik dalában, a Money című szerzeményben az ő kísérteties nevetése hallatszik. Naomi Watts keresztapja is a Pink Floyd tagjai közül került ki: a frontember David Gilmour vállalta el a megtisztelő feladatot.

Úgy ausztrál, hogy angol

Noha a legtöbben ausztrál színésznőként tartják őt számon, de Naomi Watts az angliai Shorehamben született. Csak az édesapja tragikus, herointúladagolás okozta halála után költöztek Ausztráliába, ahol a nagymamája élt. Watts 14 éves volt ekkor, így aztán már Ausztráliában kezdett el színészkedni, és ott indult be a karrierje.

Fél a nyílt víztől

14 éves korában majdnem belefulladt az óceánba, miután egy áramlat magával ragadta, és csak a fivére Ben segítségével tudott megmenekülni. Azóta inkább csak medencében szeret úszni, a természetes vizeknek csak a széléig merészkedik.

Bikinireklámban ismerte meg a világsztár barátnőjét

Pályakezdő színésznőként egy bikinireklám szereplőválogatásán ismerkedtek meg Nicole Kidmannel, majd közös taxival mentek haza, és legjobb barátnők lettek. Nem sokkal később aztán a Flört című filmben együtt is szerepeltek, amikor pedig Nicole Kidman elvált Tom Cruise-tól, egy darabig Wattshoz költözött.

Egy be sem mutatott tévésorozat hozta el a karrierje áttörését

1999-ben a kultrendező David Lynch leszerződtette őt a Mulholland Drive című leendő tévésorozata egyik főszerepére. A szériából leforgatták a nyitó pilot epizódot is, a tévécsatorna viszont ezt látva inkább elállt a megrendeléstől. Lynch úgy döntött, hogy akkor mozifilmet készít az anyagból, hozzáforgatott még jeleneteket, a kész alkotás pedig Naomi Watts hollywoodi befutását hozta el.

A jógára és a harcművészetekre esküszik

A dzsúdót gyerekkora óta űzi, még amatőr versenyeken is részt vett. A többi harcművészettel is szeret ismerkedni, főként a brazil jiu jitsuval szimpatizál. De naponta jógázik is, és szerinte csak az így szerzett hajlékonysága révén sikerült megúsznia sérülés nélkül azt az esést is, amikor a King Kong forgatásán jó magasról egy árokba zuhant a stáb legnagyobb rémületére.

Világsztár vőlegénytől születtek a gyerekei

11 éven át élt kapcsolatban a sztárszínész Liev Schreiberrel, akivel a Színes fátyol című film forgatásán jöttek össze, és akivel el is jegyezték egymást. Össze viszont sosem házasodtak, annak ellenére sem, hogy született két gyermekük 2007-ben és 2008-ban. A kapcsolatuk 2016-ban ért véget. A jelenlegi párja a szintén színész Billy Crudup, akivel a Gypsy című sorozat forgatásán szerettek egymásba, és idén júniusban házasodtak össze.

Gyakran láthatod mezítláb

Nem csak a filmjeiben tűnik fel szokatlanul gyakran mezítlábas jelenetekben, de a magánéletében is hanyagolja a cipőviselést, amikor csak teheti. Interjúkon és fotózásokon is sokszor jelenik meg csupasz lábfejekkel, elmondása szerint így könnyebben ellazul.

Zenét használ felkészüléshez

Amikor egy filmet forgat, minden egyes jelenetéhez választ egy külön dalt, ami számára annak a pillanatnak a hangulatához illik. Mielőtt pedig kamerák elé lépne, azzal a dallal hozza magát a megfelelő lelkiállapotba.

Buddhistaként meditál

A Színes fátyol kínai forgatásán ismerkedett meg alaposan a buddhizmus tanaival, amik azóta meghatározzák az életét. A transzcendentális meditáció pedig David Lynch-től érkezett, aki a szintén buddhista gyökerű módszer lelkes gyakorlója és nagy szószólója.