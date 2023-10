A 19. század végén és a 20. század elején az óvilág és az új egyesült, méghozzá a gazdag, de cím nélkül született amerikai hölgyeknek köszönhetően. Ott szárnyalt a gazdaság, rengetegen tettek szert hatalmas vagyonra a fegyverkezésből, az acéliparból, a vasutakból, az élelmiszeriparból vagy éppen a mezőgazdaságból. Ezzel szemben a brit nemesség küszködött. Hatalmas birtokaik és kastélyaik voltak, amik bevételt már nem igazán termeltek. Ám volt valamijük, ami az újgazdag amerikaiknak nem: nemesi címük.

A sok pénz ugyanis nem nyitotta meg a gazdaggá vált amerikai családok előtt az elit társaságok kapuit, de hamar rájöttek, hogy a vagyonuk ezt a problémát is megoldja, és ekkor kezdődött el a dollárhercegnők kora.

Az amerikai családok nemesi címmel rendelkező angol arisztokratákat kerestek hajadon lányaiknak, ők lettek a dollárhercegnők. Az ilyen frigyek mindenkinek előnyösek voltak, hiszen a nemesek pénzügyi gondjait megoldotta a gazdag amerikaiktól származó hozomány, amiért cserébe ők megkapták a vágyott nemesi rangot.

Az egyik leghíresebb dollárhercegnő, akivel – állítólag – kezdetét vette ez az időszak Jennie Jerome volt. Ő ugyanis Lord Randolph Churchill felesége lett. A pár egy vitorlásregattán találkozott Wight-szigeten 1873 augusztusában, 3 nappal később el is jegyezték egymást, de esküvőjükre még hónapokon keresztül várni kellett. 1874. április 15-én keltek egybe, 7 és fél hónappal később pedig meg is született az első gyermekük, Winston Churchill. A későbbi brit miniszerelnök születése – főleg annak időpontja – kérdéseket vetett fel, azt sejtették, hogy a házasság megkötése előtt fogant, és erről magát Winston Churchillt is faggatták annak idején. A születésének körülményeit firtató kérdésekre ő a következőképp válaszolt: Bár jelen voltam az alkalmon, nem emlékszem egyértelműen az azt megelőző eseményekre."

Jennie Jerome volt tehát az egyik elhíresült dollárhercegnő, de nagyon sokan követték még a példáját. Kezdetben az eladósorba került lányok anyukái látogattak Londonba társasági eseményekre, hogy megfelelő férjet találjanak lányaiknak, majd miután a házasságokra a sajtó is felfigyelt, negyedéves kiadvány készült Titled Americans néven a már megházasodott, és a még elérhető brit nemesekről feltüntetve a nevüket, címüket és vagyonukat. Ezekkel az információkkal felvértezve látogattak el Londonba a házasodni kívánó hölgyek, és bizony sikerrel jártak. Csak 1895-ben kilenc örökösnő ment férjhez nemesi címmel rendelkező európai férfiakhoz.

Ezek a házasságok azonban nem az örömről és a szerelemről szóltak, sokkal inkább hasonlítottak rideg és kemény szerződéskötésekhez, hiszen fontos volt, hogy mindenki pontosan azt kapja, amit elvár. A megházasodott amerikai örökösnők élete aztán később sem volt egyszerű, hiszen ők a kényelmes, vezetékes vízzel, elektromos árammal és megfelelő fűtéssel rendelkező otthonaikból ugyan hatalmas, de minden kényelmet nélkülöző kastélyokba költöztek. Anglia impozáns otthonai többnyire sötétek, porosak és rettenetesen hidegek voltak.

A feleségek nem törődtek bele a mostoha körülményekbe, elkezdték átalakíttatni, modernizálni új otthonaikat, ami nem nagyon tetszett az angol nemeseknek. Igényességüket kényességnek titulálták, de az arisztokrata gyökereik hiánya miatt is gúnyos megjegyzésekkel, valamint kiközösítésekkel kellett megküzdeniük. Ám az amerikaik számára ez csekély árnak tűnt egy nemesi címért és egy olyan exkluzív körbe való belépésért, amelybe egyetlen amerikai nő sem születhetett bele. Azért akadtak rajongóik is az amerikai lányoknak, hiszen stílusuk teljesen eltért a szigorú szabályok szerint nevelkedett angol nemesekétől, legyen szó öltözködésről vagy viselkedésről. A brit lányos özvegyek azonban kifejezetten ellenségként tekintettek az amerikai örökösnőkre, hiszen úgy érezték, az ő lányaiktól veszik el a házasodás lehetőségét.

A dollárhercegnők idővel azonban már nem számítottak különleges jelenségnek, és a popkultúra részévé váltak. Musical készült róluk, történetük pedig sok írót megihletett. Idővel természetesen a jelenség maga is lecsengett, hiszen az amerikai elit egyre kevésbé volt kényes, és befogadták köreikbe a cím nélküli vagyonos családokat is, nem is tehettek mást, hiszen a gazdaság irányítását azok a gazdag férfiak vették át, akik a saját kezükkel keresték meg a vagyonukat. A dollárhercegnők kora ezzel lejárt, de hatásuk nem elhanyagolható, hiszen számos nemesi birtok és kastély enyészett volna el anélkül az anyagi támogatás nélkül, amit ők nyújtottak akkor a brit arisztokratáknak.

