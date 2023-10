Michael Chiarello befolyásos amerikai tévés szakács volt, műsorai a Food Network csatornán futottak. A Top Chef és a Top Chef Masters című műsorformátumokkal vált világszerte ismertté, Emmy-díjat is kapott sorozatáért (Easy Entertaining With Michael Chiarello). Múlt szombaton anafilaxiás sokkhoz vezető akut allergiás reakció miatt miatt vesztette életét - jelentette be cége, a Gruppo Chiarello.

Chiarellót 1985-ben a Food & Wine magazin az év séfjének választotta.