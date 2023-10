Görög vér is folyik az ereiben, diplomás újságíró, egy haverja ajánlotta be a leghíresebb szerepére, és épp most vesz új irányt az élete. Ezekről, és még sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben az 55. születésnapját ünneplő világsztár, Hugh Jackman kapcsán.