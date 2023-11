1. Az Igazából szerelem egy kezdő rendező bemutatkozását hozta el: Richard Curtis elsőfilmes direktorként vezényelte le a filmet. Curtis ugyanakkor más téren igazi veteránnak, sőt a romantikus komédiák specialistájának számított már ekkor is: forgatókönyvíróként olyan alkotásokat jegyzett, mint a Bridget Jones naplója, a Sztárom a párom, vagy a Négy esküvő és egy temetés.

2. Curtis eredetileg két különböző filmötleten dolgozott, de egyik sem akarta kiadni egy egész estés mozifilm történetét. Ezért aztán inkább úgy döntött, hogy több kis sztorit mesél el tablószerűen, a korábbi ötletekből pedig Hugh Grant és Colin Firth történetszálai lettek a kész filmben.

3. A forgatókönyvben még tizennégy ilyen történetszál szerepelt, ebből tizenkettőt forgattak le, de a film véglegesre vágott verziójában már csak tíz maradt meg.

4.Richard Curtis egyik korábbi filmsikerére utal az a dal is, amit a Bill Nighy játszotta rocksztár énekel fel a film elején, és ami a Négy esküvő és egy temetés slágerré váló betétdala, a Love Is All Around karácsonyi átalakítása Christmas Is All Around címmel.

5. A rendező-forgatókönyvíró egy kameó erejéig maga is felbukkan a filmben: az esküvői jelenetben ő játssza az egyik harsonást.

6. Az említett zenész szerepére sokáig egy igazi rocksztárt akartak szerződtetni az alkotók, szó volt David Bowie, Sting és Mick Jagger közreműködéséről is. Végül arra jutottak, hogy egy ilyen választás túlságosan ráirányítaná a figyelmet arra a karakterre, és a zenében is kompromisszumokat kéne kötni.

7. Sarah szerepére eleinte csupa brit színésznőt hallgattak meg, és Curtis azt mondta, hogy olyasvalakit keres „mint Laura Linney". Egyik jelölttel se volt elégedett, így aztán végül tettek egy próbát az igazi Laura Linneynél, az amerikai színésznő pedig elvállalta a szerepet.

8. Az Aureliát játszó Lúcia Moniz egy poén révén került bele a filmbe. A korábban csak portugál tévés produkciókban szereplő színésznő-énekesnő fotóit egy castinggal foglalkozó ismerőse poénból küldte el a briteknek, akik aztán lecsaptak rá.

9. A film elején és végén is látható egy-egy montázs reptéri találkozásokról, amikben ismeretlen emberek szerepelnek. A filmesek valódi utasok valódi találkozásait vették fel rejtett kamerákkal a londoni Heathrow reptéren, amikor pedig sikerült valami különlegeset elkapni, gyorsan odarohantak az illetőkhöz, hogy engedélyt kérjenek a felhasználásához.

10. A tó, amiben Lúcia Moniz és Colin Firth „úsznak", valójában csak alig fél méter mély volt, és térden állva játszották el a jelenetet, miközben a szúnyogok csúnyán összecsipkedték őket.

11.Emma Thompsont mesterségesen, testprotézisekkel vastagították meg a forgatáson, hogy „asszonyosabbnak" hasson a testalkata.

12. A film egyik leghíresebb jelenete az, amikor Andrew Lincoln karaktere reménytelen szerelmesként táblákra írt üzenettel vall szerelmet Keira Knightley-nak. A forgatáson először a kellékesek készítették el a táblákat, de Lincoln megkérte őket, hogy hadd tegyen egy próbát a saját kézírásával is, és végül ez a verzió került bele a filmbe.

13. Amikor Keira Knightley karaktere meglátogatja Andrew Lincolnt, a férfi épp a Hátsó ablakot nézi a tévében. Hitchcock klasszikusának az egyik fő témája a leselkedés és megfigyelés, ami a két karakter közötti viszonyban is fontos szerepet kap.

14. Sokáig terjedt egy olyan legenda a filmről, miszerint Kris Marshall nem vette fel a napi gázsiját azért a jelenetért, amiben a három amerikai lány vetkőzteti őt, mondván ezt annyira élvezte, hogy inkább neki kéne fizetnie érte. A színész később egy tévéshowban tisztázta, hogy bár kedves sztori, de a legenda nem igaz, és ő szívesen élvezi egyszerre két dolog előnyeit is.

15.Claudia Schiffer a mindössze 1 perces kameószerepéért 200 ezer fontos gázsit kapott, ami mai árfolyamon körülbelül 180 millió forintnak felel meg.

16. Az ázsiai országokban forgalmazott mozis változatban és amerikai tévékbe kerülő verzióban is kivágták a filmből a meztelen fénydublőrök történetszálát.

17. A korábban csak színpadi színészként ismert Bill Nighy az Igazából szerelem révén, az ötvenes évei közepén lett filmsztár, és azóta brit és hollywoodi szuperprodukciók egész sorában játszott.

18. Az Igazából szerelem 2003. november 14-én került az amerikai mozikba, a briteknél pedig egy héttel később, november 21-től volt látható. A magyar filmvásznakon 2003. december 4-én mutatkozott be.

19. A 45 millió dolláros költségvetésből készült film 246 milliót termelt csak a mozis bevételekből, ezzel pedig óriási kasszasikernek bizonyult.

20.Richard Curtis 2017-ben elkészítette az Igazából szerelem folytatását egy 15 perces rövidfilm formájában. A Red Nose Day című filmecskében felvonult az eredeti szereplőgárda nagy része, és bemutatta, mi van a karakterekkel 15 évvel később.