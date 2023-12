Ő volt az első rockzenész, akit színpadon tartóztattak le

Melbourne-ben született, mégsem ausztrál

Ez a Melbourne ugyanis nem az ausztrál nagyváros, hanem egy amerikai, közelebbről floridai kisebb település, 116 kilométerre Orlandótól. A várost 1870-ben alapították, és az első postamestere korábban az ausztrál Melbourne-ben élt, így ezt a nevet javasolta.

Folyamatos vándorlással telt a gyerekkora

Az édesapja az Egyesült Államok haditengerészeténél szolgált hivatásos katonatisztként, a vietnámi háborúban is harcolva, és egészen az ellentengernagy rangig jutva. Az újabb és újabb szolgálati helyeire pedig mindig követte őt a családja is, így Jim Morrison gyerekkoráben 1-2 évente költözés volt a program. Ahhoz képest, hogy mindig új iskolába kellett járnia, egészen kiváló tanulónak számított: a teszteredményei az országos legfelső 0,1%-ba tartoztak, és 149-es IQ-t mértek nála.

Filmrendezőnek készült

Az egyetemi tanulmányait a Los Angeles-i egyetem UCLA filmes szakán kezdte el, de aztán átnyergelt egy színházi programra, azon belül is a szürrealizmus érdekelte. A végzése után pedig már a költészet és a zene, a diplomáját át sem vette, így azt postán küldték el a szülei címére.

Az irodalomból kölcsönözte az együttese nevét

1965 nyarát alapította meg Ray Manzarek, Robby Krieger és John Densmore társaságában minden idők egyik legnagyobb hatású együttesét The Doors néven. Az elnevezést Aldous Huxley egyik könyvének címe, Az érzékelés kapui ihlette, de maga Huxley is már egy másik műből, William Blake Menny és pokol házassága című költeményéből vette a kifejezést.

Nem hagyta magát cenzúrázni a tévében

A zenekar első nagy slágere a Light My Fire lett, és meghívták őket előadni a kor egyik elsőszámú televíziós műsorába, az Ed Sullivan Show-ba is. A Light My Fire dalszövegében viszont akadnak olyan sorok, amik drogokra is utalnak, és a zenekart megkérték, hogy ezeken változtassanak a tévés fellépés alkalmából. Morrison azonban végül változatlan dalszöveggel énekelte a dalt az élő adásban, a műsorba többet sosem hívták őket, a népszerűségük viszont annál nagyobbra nőtt.

Egy olcsó hotelben lakott legszívesebben

Még pályakezdő zenészként költözött oda egy La Cienaga Boulevard-on található olcsó Los Angeles-i hotelbe, és sikeres sztárként is megtartotta azt fő lakhelyéül.

Ő volt az első rockzenész, akit színpadon tartóztattak le

A törvénnyel sokszor meggyűlt a baja, először még középiskolás korában került rács mögé részeg rendbontásért, és később is rendszeresen előfordultak incidensei a rendvédelmi erőkkel. A leghíresebb eset 1967. december 10-én történt, amikor egy New Haven-i koncertjük közben Morrison keresetlen szavakkal elmesélte a közönségnek, hogyan zaklatta őt a fellépés előtt egy rendőr. A helyi erők beavatkoztak, és bilincsben vitték el az énekes a színpadról.

Ismeretlen a halála oka

1971. július 3-án a barátnője, Pamela Courson talált rá holtan a fürdőkádban. Mivel nem merült fel semmiféle idegenkezűsége gyanúja, így nem boncolták fel a holttestet. Hivatalosan szívrohamként könyvelték el, de az egész életében alkohollal és drogokkal küzdő Morrison esetében elég sok egyéb oka is lehetett a halálának.

Ő Párizs negyedik leghíresebb nevezetessége

A halál Párizsban érte, és a holttestét a híres Père Lachaise temetőben helyezték örök nyugalomra. A sírja máig a város egyik leglátogatottabb turistalátványossága, az Eiffel torony, a Notre Dame és a Louvre után a negyedik legnépszerűbb.

Tagja a hírhedt 27-esek klubjának

1969 és 1971 között alig két éven belül olyan híres zenészek, mint Janis Joplin, Jim Morrison és a Rolling Stones-gitáros Brian Jones is 27 évesen hunytak el. Ekkor született meg a „27-esek klubja" legendája, noha semmilyen statisztikai adat nem támasztja azt alá, hogy gyakrabban halnának meg híres zenészek 27 évesen, mint más életkorban. A legendát később tovább táplálta olyan híres 27-esek távozása, mint Amy Winehouse, vagy Kurt Cobain.