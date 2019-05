Gustave Eiffel egy kicsit magának is kedvezett, amikor megépítette az Eiffel-tornyot. A tetejében egy kis lakást is kialakított, amiről ma már kevesen tudnak. Akkoriban a világ elitje akart bejutni a titokzatos falak közé.

Csupán kevesen tudják, de az Eiffel-torony nemcsak rideg fémből áll. A tetejében ugyanis egy miniatűr lakás is helyet kapott, amely maga a tervező, Gustave Eiffel határozott kívánsága volt.

A kényelmes, de annál kisebb lak akkoriban annyira felbolygatta Párizs és a világ elitjét, hogy szinte mindenki ide akart feljutni – írja a Curiosity.com. Ő azonban tudományos célokra ajánlotta fel az aprócska lakást. Végeztek itt légköri méréseket, csillagászati megfigyeléseket és fizikai kísérleteket is.

Eiffel csakis azokat engedte be, akiket ő meghívott, így járhatott ott Thomas Edison is. A cikk szerint ma a látogatók nem mehetnek be a lakásba, csupán beleshetnek oda.