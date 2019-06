Hódi Pamela a repülőtérről köszönt be rajongóinak: ide utazik.

Hódi Pamela mostanában rengeteget utazik, hiszen az Ázsia Expressz második évadának forgatásán is részt vett, nemrég Horvátországban nyaralt, most pedig ismét útra kelt. A reptérről jelentkezett be Instagram-oldalán, és azt sem titkolta el, hová tart. Törökországba megy a celeb.