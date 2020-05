Biztosan Veled is előfordult már, hogy olykor elfelejtetted megöntözni a nővényeidet. Ha nem szeretnéd, hogy a feledékenységedet a virágaid bánják, érdemes lehet letöltened a Waterbot mobilapplikációt!

Az ingyenes alkalmazás minden betöltött növény locsolására emlékeztet. Egyesével, de akár kategorizálva is felviheted képekkel mellékelve.

Szebenyi Péter, környezetvédelmi influencer elárulta, megadhatjuk a locsolás módját és idejét is. Sőt még a tápoldat, illetve a trágyázás időszakát is beállíthatjuk rajta. Így garantáltan csodaszép növényeid lesznek a lakásban vagy a kertben.