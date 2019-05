Gyermekét akarta utánozni egy édesanya, aki bemászott egy öltözőszekrénybe. Úgy látta, könnyedén ki tud majd jönni, ám nem így lett.

Jó viccnek gondolta Demi Lambe, hogy gyermekét utánozva bemásszon egy uszodai öltözőszekrénybe. Másoknak bizonyára valóban vicces volt a történet, ám neki nem lett az. Legalább fél órába telt, mire kiszedték a kis szekrényből. Bemászni könnyen be tudott, kijönni azonban már nem.

Segítségére lehetett volna a barátnője is, ám ő inkább előkapta a telefonját, és felvette az egész tortúrát, majd ezt feltette a Facebookra – írja a Bors. Mondjuk, a videót elnézve az is kérdés, hogyan mászott be, de arról nem készült felvétel.