Több kérdést is tisztázni kell a nyomozás folyamán a Hableány tragédiájáról: ezek merültek fel eddig.

A Viking Sigyn szállodahajó május 29-én gyűrte maga alá a Hableányt, a turistahajót üzemeletető társaság ügyvédje szerint a tragédiáért mind a Viking kapitánya, mind a többi munkatárs felelős lehet.