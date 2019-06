Több magyar településen is gondot okoznak a siklók, amelyek hűvöst keresve a lakásokba is bemennek.

Elleptek siklók több magyar települést is: az utóbbi napokban utcán, autó motorterében és lakásokban is fotóztak hüllőket. A Blikk most megkeresett egy szakembert, aki elárulta, mi az oka annak, hogy ennyire elszaporodtak, és bemennek olyan helyekre is, ahova egyébként nem szoktak.

„Másfél hónapja naponta 3-4 riasztást is kapok siklókkal kapcsolatban. Ennek az az oka, hogy párzási időszak van, ami most a kánikula idejére esett. Mindenki azt gondolja, hogy a hüllők szeretik a meleget, ám a nagy hőséget még ők sem bírják. Inkább behúzódnak egy hűvös helyre, ami lehet egy ház pincéje vagy akár az autó motortere. (...) Egy laikus nem tudja beazonosítani, hogy milyen kígyót lát, így minden esetben értesítse a 112-t" – mondta a lapnak Both Zoltán vadállatbefogó.