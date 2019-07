Átadtak egy hatalmas hangár jellegű épületet Csernobilban, amely arra szolgál, hogy a káros anyagok ne tudjanak a levegőben tovább terjedni.

Tegnap egy 1,3 milliárd fontos beruházást mutattak be Csernobilban – számolt be róla a The Sun. Az acélból és polikarbonátból készült szarkofág mozgatható, 250 méter magas, a súlya 36 ezer tonna.

Célja, hogy megakadályozza, a pusztuló reaktorból további káros anyagok terjedjenek szét a levegőben. Az 1986-ban felrobbant négyes blokk bontásához is hozzáfoghatnak így a szakemberek.

Az épületet 33 évvel a több ezer áldozatot követelő atomkatasztrófa után húzták fel.

Mutatjuk a róla készült képeket!