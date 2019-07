A Florida méretű Thwaites-gleccser nagymértékű olvadásnak indult. Ennek hatása az egész világra kiterjedhet, ugyanis ha nem teszünk valamit, akkor világszerte fél méterrel emelkedhet a tengerszint.

Fél méterrel emelkedhet világszerte a tengerszint, ugyanis olvadásnak indult a Florida méretű Thwaites-gleccser. A Szeretlek Magyarország és a Time magazin is azt írják, hogy a NASA, a Georgia Institute of Technology és a University of Washington kutatói is azt mondják, az összeomlás szélén áll a Déli-sark jégvesztés szempontjából öt legveszélyesebbnek nyilvánított gleccsere közül az egyik, a Florida-méretű Thwaites-gleccser.

A gleccser alatt egy hatalmas, 300 méter mély üreg van, amelyből eddig 14 milliárd tonna jég olvadt ki. Ha még több meleg levegő és víz jut az üregbe, az olvadás folytatódik. Ennek a gleccsernek az olvadása a világ tengerszintemelkedésének mintegy 4 százalékáért felelős.

Az említett félméteres emelkedés 150 év múlva következhet be, ami igencsak ijesztő adat, ha azt nézzük, hogy eddig a világ tengerszintje az elmúlt 2 ezer évben változatlan volt, csak a huszadik században emelkedett 20 centiméterrel.

A tudósok szerint szinte lehetetlen megállítani a Thwaites olvadását, de még vizsgálják a helyzetet.