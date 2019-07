96 éves korában elhunyt Valentina Cortese olasz filmcsillag. Leghíresebb szerepeivel örökre beírta magát a filmtörténelembe.

Az olasz színésznő az 1973-ban bemutatott Amerikai éjszaka című filmért – amelyben egy alkoholista dívát játszott, aki felett elszállt az idő – Oscar-jelölést is kapott. Valentina másik híres szerepe a Victor Hugo regényéből készült moziváltozatban volt: Carlo Ponti 1948-ban filmesítette meg a Nyomorultakat, amelyben két szerepet is kapott a színésznő. Mindkét női főhőst, Fantine-t és Cosette-et is ő alakította.