Elképesztő történettel állt elő egy nő: egy videóban arról számolt be, hogy egy időutazó gép segítségével elutazott 3500-ba, ahol teherbe ejtette őt egy földönkívüli.

A paranormális jelenségekkel, ufókkal foglalkozó népszerű YouTube-oldal, az Apex TV ezúttal is egy igen különleges videóval rukkolt elő. Egy nő mesél arról, hogy teherbe ejtette őt egy földönkívüli.

A hölgy egy 18 éves egyetemista, aki Párizsban tanul, és egy masina segítségével sikerült egészen 3500-ig utaznia. Elmondása szerint akkor épp földönkívüliek háborúja zajlik a Földön. Sajnos ő is belecsöppent a háborúba, és amellett, hogy foglyul ejtették és megkínozták, még teherbe is ejtették az idegenek.

Egy ideig azt is megakadályozták, hogy újra visszatérjen a jelenbe, de végül mégis sikerült neki. A videóban annyit elárult, hogy a fájdalom miatt nem szeretne a történtekről részletesen beszélni, ugyanakkor elmondta, nagyon fél, most ugyanis öt hónapos terhes. Születendő utódjáról egy ultrahangfelvételt is mutatott – számolt be róla a Daily Star.