A vörösborokért rajongókat eddig sem kellett győzködni az ital jótékony hatásairól, de most kiderült, hogy az eddig ismerteken túl milyen kellemes következményekkel jár a bor mértékletes fogyasztása.

A vörösbor újabb jótékony hatására derült fény, amely inkább a nőkre vonatkozik, mivel esetükben a depresszió és a szorongás több típusa is elterjedtebb. A legújabb kutatások szerint a vörösborban fellelhető egyik antioxidáns hatású vegyület, a rezveratrol csökkenti a tüneteket, mivel képes blokkolni azt az enzimet, amely felelőssé tehető ezen érzések kialakulásáért – írja a Ripost.

Az amerikai University of Buffalo kutatói egereken tesztelték, hogy a szőlő héjában és a vörösborban is megtalálható rezveratrol blokkolja a depresszív és szorongó viselkedés kiváltásában szerepet játszó enzim működését. Ez a gyógyszerek fejlesztésében hozhat változást, a rezveratrol a jövő antidepresszáns gyógyszereinek hatóanyagává is válhat.