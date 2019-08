Bethany Gaskin 2017 januárjában indította el Bloveslife névvel a YouTube-csatornáját, ahova leginkább étkezéssel kapcsolatos videókat tesz fel. Természetesen sok különlegességet is kipróbál, a megtekintések pedig nem maradnak el, eddig kétmillió feliratkozója van a youtubernek.

Habár a kétgyermekes anyuka, Bethany eddig is milliókat keresett videóival, amelyekből már több mint 900 darab van, szerintünk meglehetősen megosztó felvételeket készít. Inkább egy kicsit gusztustalan mintsem fergeteges gasztronómiai élmény nézni a hölgy étkezését, így nem könnyű eldönteni, hogy az amerikaiak is inkább gourmet-, vagy botrányvideóként nézik ezeket a felvételeket. Bár abból a szempontból, hogy Bethany mennyit keres a nézőin, ez szinte mindegy is.