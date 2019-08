Számos település lakóit kitelepítették a Kanári-szigetekhez tartozó Gran Canarián, ahol súlyos erdőtűz pusztít a hegyekben.

Mintegy ezer embert szállítottak biztonságos helyekre, különösen Tejeda, Artenara és Galdar településeket veszélyezteti a tűz – írta vasárnap Twitter-üzenetben a katasztrófavédelem. A tűzoltók repülőgépről és helikopterekről is oltják a lángokat, amely mintegy ezer hektáron pusztít – mondta újságíróknak Angel Victor Torres, a Kanári-szigetek elnöke. Torres szerint még nem tudták megállítani a lángok terjedését. A gomolygó füst a szomszédos Teneriféről is látható.



A tűz a sziget székhelyétől, Las Palmastól mintegy 20 kilométerre ütötte fel a fejét, és a településeken kívül veszélyezteti a turisták körében népszerű sziget nyugati részén elterülő Tamadaba Nemzeti Parkot is. A La Vanguardia napilap a helyi hatóságokra hivatkozva arról írt, hogy valószínűleg egy 55 éves férfi okozta a tüzet, aki egy esküvői ünnepséghez forrasztást végzett. A férfit még szombaton őrizetbe vették.