Kiderült, hogy valójában lány, aki elcsábította a 11 éves csepeli lányt otthonról.

Pár napja írtunk arról, hogy Csepelről eltűnt egy 11 éves lány. Dorottyát egy nála négy évvel idősebb tinédzser csábította el otthonról. Az interneten ismerkedtek meg egymással, és közösen döntöttek úgy, hogy összepakolják egy bőröndbe holmijaikat, és elszöknek. Először Szlovákia felé vették az irányt, majd inkább dél felé indultak. Ekkor kapták el őket.

A rendőrségi kihallgatáson váratlan fordulat történt, kiderült, hogy a csábító tulajdonképpen lány. A fülig szerelmes Dorottyát is sokként érte a felismerés, olyannyira, hogy a meghallgatásról is kiszaladt.

„Miután a rendőrök közölték a fiúval, hogy az iratai hamisak, megkérték, hogy vegye le magáról a bő inget, s akkor nemcsak a valódi, egy lány nevére szóló papírjai kerültek elő, de láthatóvá vált, hogy egy női testet rejt a ruha, s a holmijában női betéteket is találtak. (...) Dorottya annyira kiborult, hogy kiszaladt a rendőrségi szobából. Egy világ omlott össze benne. Most is nagyon kivan, pszichológus segítségét fogjuk kérni a történtek feldolgozásához" – árulta el a Ripostnak a lány nagynénje.

A portál azt írja, már mindkét fiatal otthon van, de a csábító azóta is folyamatosan próbál üzengetni szerelmének.