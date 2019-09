Hárman meghaltak, amikor egy forgalommal szemben közlekedő autó összeütközött egy másikkal az M5-ös autópályán péntekre virradó éjszaka Felsőpakony térségében. A kocsik az árokba csapódtak és mindkettő kigyulladt. A Szeged felé szabálytalanul közlekedő kék Suzukiban egy 27 éves édesanya és tízesztendős kisfia, míg a másik kocsiban, egy Opelben román állampolgárok utaztak. Közülük egy 68 éves nő vesztette életét, csodával határos módon hárman sérülésekkel megúszták.

A fiatal anyuka és gyermeke Budapestről tartott Hernádra, ahová néhány éve költöztek. Az ismerősök korábban azt találgatták, hogy az anyuka szándékosan hajtott-e a szemközti sávba, ám az édesanyja ezt cáfolja.



"Tisztában vagyok vele, hogy több emberben is felmerült, hogy a lányom öngyilkos akart lenni, ezért ment fel rossz felhajtón az M5-ösre és így szabálytalanul haladt aránylag hosszú időn keresztül. Én azonban pontosan tudom, hogy ő nem tenne ilyet. Az életénél is jobban szerette a kisfiát, soha nem kockáztatta volna semmivel az életét. Az is az öngyilkos-teória ellen szól, hogy rengeteg terve volt, egyetemre járt, nagyon várta az új szemesztert, és egy új nyelvet is elkezdett tanulni, a már meglévő öt mellé" - mondta a megtört nagymama.