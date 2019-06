Budapest belvárosában találunk egy igen aprócska, mindössze egy kisebb szoba méretű lakást, amely teljesen felszerelt: konyha, vécé és fürdőszoba is tartozik hozzá. A minilakás projekt megálmodóival, Csatószegi Beátával és Szabó Rudival, a Vacókia blog szerzőivel készített interjúnkból a 8 négyzetméteres lakás minden apró titka feltárul.

Milyen helyiségből lett kialakítva a minilakás, és miként váltak a tulajdonosaivá?

Ez a 8 négyzetméteres helyiség egy budai, 5 emeletes társasház alján található, és a folyosó túloldalán levő, 28 négyzetméteres lakáshoz tartozik. Az utca felől alagsori, a kert felől, ahová az ablakok néznek, földszinti: a háztömbök közti, belső kert egy lépcsőfokkal a padlószint alatt kezdődik. A nagyobbik rész régebben gondnoki lakás volt, a kisebbik pedig a ház mosóhelyisége. A kilencvenes években vonták össze a két lakrészt egy helyrajzi szám alá. Más lakás nincs is a szinten, elég nagy nyugalom van, jó idő esetén ki lehet ülni a kertbe egy kávéra, és hallgatni az énekesmadarakat.

2015 tavaszán, a lakás megtekintése után lefelé sétáltunk a Városmajor utcán, és mire a Délihez értünk, már el is döntöttük, hogy megvesszük ezt az összesen 36 négyzetméteres, széttagolt lakást. Megmozgatta a fantáziánkat, hogy két különálló lakrészt és közvetlen kertkapcsolatot tudnánk kialakítani. 2015 nyarán már át is költöztünk a korábbi, 47 négyzetméteres otthonunkból.

Hogyan jött az ötlet egy ekkora lakás kialakításához? Az elejétől kezdve az Airbnb volt a cél?

Miután beköltöztünk a 28 négyzetméteres lakrészbe, elkezdtük tervezni az átalakítást. Igyekeztünk úgy megoldani minden funkciót, hogy elférjünk, és ez sikerült is. Ha nem lett volna elég a 28 négyzetméter, akkor a 8 négyzetméteres rész lett volna a nagyobbik kiegészítője: mosószoba-tároló-dolgozószoba. A nagyobbik lakrész felújítása alatt (2015. október–december) 7 héten keresztül éltünk az akkor még romos állapotú kislakásban. Ezután berendeztük a 28 négyzetméteres lakást, láttuk, hogy minden a terv szerint alakult, és 2017 májusában úgy döntöttünk, hogy belevágunk a 8 négyzetméter önálló lakássá alakításába. Nyáron elkezdtünk árajánlatokat kérni, október végére megtaláltuk a kivitelezőnket, november végén elkezdődött a lakásfelújítás.

Olyan megfontolással indultunk neki, hogy ha már csináljuk, akkor csináljuk jól. Elsősorban rövid távú ott-tartózkodásra terveztük meg a 8 négyzetmétert, tehát az elejétől Airbnb kiadásra szántuk. Ha ez meghiúsult volna, vagy a jövőben válna ez a megoldás lehetetlenné, akkor hosszú távra is megfelelne egy diáknak kollégium, albérlet helyett, hiszen minden privát, nincs zavaró lakótárs. De alapvetően nem szeretnénk kiadni hosszú távra.

Elintéztünk minden papírmunkát, és kiskapuk nélkül megkaptuk a működési engedélyt, 2019 áprilisa óta bérelhető a lakás az Airbnb-n. Meglátjuk, hogy hosszabb távon milyen lesz, ha nem akarjuk, nem csináljuk: nem muszáj, mert nem befektetési célból vettük, hanem a saját lakásunk része, viszont legalább a ráfordított összeget szeretnénk behozni lakáskiadásból. Akárhogy is lesz, rengeteget tanultunk a projekt alatt, és a lakásunk értékét is megnövelte a felújítás, ami jól jön, ha majd el akarjuk adni – amit egyelőre nem tervezünk.

Hány ember dolgozott a felújításon?

Mi ketten terveztük meg a lakást. Nem vagyunk lakberendezők, de sokat képeztük magunkat a témában. Sokféle lehetséges alaprajzot végigzongoráztunk, megtanultunk 3D-s tervrajzot készíteni, és rengeteg Tiny House-os megoldást lestünk el az internetről.

A nyílászáró- és radiátorcserét, a falbontást, falazást, csempézést, víz- és villanyhálózat újrahúzását, vakolást és padlóbetonozást szakemberek végezték.

Mi ketten fejeztük be a glettelést és a kisebb hibák javítását, ránk hárult a lakásfelújítás utáni nagytakarítás, és mi festettük le a falakat. Felszereltük a szanitereket a vízkiállásokra, és a villanyhálózatot is mi fejeztük be: megoldottuk a fürdőszobai szellőző és a konyhai páraelszívó kivezetését, feltettük a konnektorokat és kapcsolókat, közben bebútoroztuk a lakást. A dekoráció is teljes mértékben saját munka.

