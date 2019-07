Peter Srámek és barátnője, Tóth Adrienn már másfél hónapja együtt laknak. Azt mondják, vannak köztük kisebb-nagyobb súrlódások, de nagyon boldogok.

Közös otthonuknak van egy kis kertje is, amit nagyon szeretnek, Petert kikapcsolja a kertészkedés. Az énekes mindig is vágyott a vidéki életre, olyannyira, hogy csirkéket is vettek. Szeretnének gyerekeket is, egy-két év múlva talán elérkezettnek látják majd az időt a családalapításra.