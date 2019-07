Vérbeli párizsiakat fotózott otthonukban a francia fotós, Baudouin. A legkülönfélébb alanyokat válogatta össze, ám a képeken nemcsak ők érdekesek, hanem az őket körülvevő tárgyak is.

Ha egy kis párizsi életérzésre vágysz, akkor nézegesd meg a francia fotós, Baudouin munkáit. Képein igazi párizsi egyéniségeket láthatunk, akiket saját otthonukban örökített meg.

Akár ülnek, fekszenek vagy épp állnak az alanyok, nemcsak ők, az arckifejezésük, de a körülöttük lévő tárgyak, bútorok is igazi élményt nyújtanak. Az alkotásokból egy 75 képet tartalmazó könyv is készült, amelybe a legjobban sikerült munkákat válogatták be. Baudouin törekedett arra, hogy a képeken egyaránt megjelenjen a párizsi életérzés, a modellek személyisége és otthonuk bája is.

