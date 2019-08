Mire figyelj lakásfelújításnál? - Praktikus tanácsok

A lakásfelújításba szinte senki nem az egyik napról a másikra vág bele. A nyílászáró- és fűtőtestcsere, nem beszélve a vezetékek áthúzásáról, esetleg a válaszfalak áthelyezéséről, senkinek nem az álma, ugyanis mindez hatalmas felfordulással jár, és alaposan megbolygatja a napi rutinunkat. Ettől függetlenül időnként szükséges rászánni magunkat, és ha minden elkészül, az kárpótol bennünket a korábbi kellemetlenségekért. Ráadásul, ha mindent előre megtervezel és megfelelő sorrendben végzel vagy végeztetsz el, sokkal hatékonyabban és szebben dolgozhatsz, és a felújítással töltött idő is lerövidül.

Az első dolog, amit fontos eldöntenünk: generálkivitelezőt bízunk-e meg a lakásunk felújításával, vagy mi magunk választunk minden munkafázishoz szakembert, esetleg van-e olyan, amit saját kezűleg is el tudunk végezni. Az előbbi megoldás hátránya, hogy több pénzbe kerül, viszont nagy terhet vesz le a vállunkról, hogy nem nekünk kell mindent összehangolni, és sokkal valószínűbb, hogy kevesebb üresjárattal kell számolnunk.

Ha mi magunk választunk szakembereket, érdemes időt fordítani a referenciamunkák megtekintésére, de a legjobb, ha többen is ajánlják az adott mesterembert. Fontos, hogy a munka garanciális legyen, így probléma esetén a kivitelező köteles kijavítani a hibát: kevés dühítőbb dolog van annál, mint ha egy munkáért kétszer kell fizetnünk, ráadásul az idő is telik vele.

Az építőanyagokat, dekorelemeket is érdemes inkább lassabban, de alaposabban kiválasztani. Nem kell feltétlenül luxuskategóriában gondolkozni, de ahogy a mesteremberek esetében, itt is gyakran előfordul, hogy ami első látásra olcsó, a végén a többszörösébe kerül majd. Fontos, hogy ne megérzésre vásárolj, mielőtt pénzt adsz bármiért, mérd le a helyét a lakásban. A minőséget mindig tartsuk szem előtt: ha nincsen meg a megfelelő anyagi keret, inkább halasszuk el a felújítást.

A lakásfelújítás egyik kardinális része a villany-, gáz- és vízszerelés. Ha a lakásodban még régi alumíniumvezetékek vannak, érdemes kicseréltetni őket: már csak azért is, mert egyre több háztartási gépet használunk, a vezetékek pedig még sokkal kisebb terhelésre lettek tervezve, könnyen eléghetnek a falban. A gázvezetékeknél arra is figyelned kell, hogy bizonyos gázvezeték-átrakásokhoz külön engedélyt kell kérni a szolgáltatótól. A fűtőtesteknél is érdemes több szempontot figyelembe venni: az esztétikum sem elhanyagolható, de a legfontosabb, hogy azok üzemeltetési költségei minél kisebbek legyenek. Összefoglalva, a fő követelmények a fűtőtesttel szemben: hosszú élettartam, formatervezett alak, minél nagyobb fűtőfelület. Jó választást jelenthetnek az acéllemez panelradiátorok, amelyek könnyűek, egyszerűen felszerelhetők, és gyorsan fölmelegszenek és gazdaságosak. Pluszelőnyük, hogy kis helyen elférnek és nagyon könnyen tisztán tarthatók. Ha nem tervezzük az egész lakásunkat felújítani, a fűtési rendszert akkor sem árt még a nyáron, a fűtési szezon előtt korszerűsíteni. Sok társasházban egyébként is, egyéni igényektől függetlenül nyáron-kora ősszel végzik el a gázkarbantartási munkálatokat, így érdemes ekkorra időzíteni a fűtőtestek cseréjét is, így két legyet ütünk egy csapásra.

Ha a vezetékek és a burkolatok is a helyükön vannak, akkor jöhetnek az utolsó simítások. A falak kifestését, kitapétázását csak úgy kezdjük el, ha az alatta lévő falfelület sima. Egyenetlen falnál érdemes javítani a vakolatot. Festékek közül érdemes környezetbarátabb megoldást választani, ma már azok között is bőven találsz az elképzelésednek megfelelőt.

Ha mindezzel megvagy, jöhet a lakás berendezése: ami azonban már kevés kellemetlenséget, sokkal inkább örömet és kreatív kikapcsolódást jelenthet.

A cikket támogatta a Bauhaus Szakáruházak.