Legyen ragyogó a bőröd! - A felnőttkori pattanások 10 meglepő oka

A tudatos bőrápolás nagyon sok nő napjainak részét képezi, de felmerül a kérdés, valójában mikor kell elkezdeni és milyen termékeket célszerű használni. Az sem mindegy, hogy túl gyorsan öregszik a bőrünk, vagy az életkorunknak megfelelő-e a bőrállapotunk. Nézzük, hogyan változik a bőrünk évtizedről évtizedre!

4. A sminklemosó (vagy annak hiánya) pattanásokat válthat ki

Sok nő sehogy vagy csak felületesen tisztítja le az arcbőrét. És itt nem csak arról van szó, hogy ne aludjunk sminkben, ugyanis nem csak a make upot, de az egyéb arcápolási termékeket is el kell távolítanunk reggel és este is a bőrünkről. Este a sminket, a szennyeződéseket és a fényvédőt kell eltávolítanunk, reggel pedig az éjszaka termelődött fagyút, akkor elég egy könnyedebb lemosás. Ha túlságosan sokat tisztítjuk a bőrünket, az is gond lehet, ugyanis kiszáríthatja azt.