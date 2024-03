Porcelánbőrt szeretnél? Íme, az ehhez vezető út

Fátylat rá!

Ha mindig kisimult és hidratált bőrre vágyunk, szánjunk elég időt a táplálására. Illesszük be rendszeresen rutinunkba a fátyolmaszkos rituálét és élvezzük 15 percig a hatását. Ez idő alatt vitaminokkal, ásványi anyagokkal kényeztethetjük bőrünket és relaxálhatunk, így stresszoldónak is kiváló. Érdemes kipróbálni a buborékos változatot is, melytől extrán puha és ragyogó lesz a bőr.

A fátyolmaszkok hidratálják a bőrt

Pezsdítő jégkocka