A hajbeültetés előtt előforduló 6 leggyakoribb kérdés és válasz

Mire lehet számítani a hajbeültetés után?

A hajbeültetés után egy hét pihenés javasolt. A 2-3. napon előfordulhatnak duzzanatok a homlok tájékán, amelyek a 4. naptól lelohadnak. A 7. napon lehet először hajat mosni, addig nem szabad hozzáérni. Sapkát is a 7. napon lehet először viselni, és sportolni 2-3 hétig nem szabad. A HIMG Hajbeültetési Klinika módszereinek köszönhetően a donor terület már az 5. napon gyógyultnak tűnik, míg a célterület valamivel lassabban gyógyul be. A gyógyulás szakaszait páciens time-lapse videók segítségével is követheti.

Mikor lehet sportolni hajbeültetés után?

Két hétig kerülni kell az olyan sportokat, amelyek nagy aktivitást igényelnek, mivel a túlzott izzadás nem tesz jót a beültetett területnek. A gyógyulási idő alatt és azt követően is fontos, hogy a beültetett hajszálakat megfelelően gondozza. A HIMG Hajbeültetési Klinika minden szükséges tanáccsal ellátja pácienseit a legjobb eredmények elérése érdekében.

FUE és S.H.E. módszerek közötti különbségek

A FUE (Follicular Unit Extraction) és az S.H.E. (Single Hair Extraction) módszerek közötti fő különbség a technikában és az eszközökben rejlik. A FUE módszernél egyenként távolítják el a hajszálcsoportokat a donor területről, majd ültetik át a hajhiányos területre. Ez a módszer minimálisan invazív, gyors gyógyulást biztosít és kevésbé látható hegeket hagy maga után. Az S.H.E. módszer a FUE technika továbbfejlesztett változata, amely még finomabb eszközöket és precízebb technikát alkalmaz, így a beavatkozás szinte nyomtalan és teljesen fájdalommentes. Az S.H.E. módszerrel akár egy nap alatt több mint 4500 hajszálat is át lehet ültetni, ami gyorsabb és hatékonyabb kezelést tesz lehetővé.

Ne hagyja, hogy a hajhullás tovább rontsa önbizalmát és életminőségét! Válassza a HIMG Hajbeültetési Klinikát, ahol garantáltan visszanyerheti természetes hajkoronáját és önbizalmát. Lépjen kapcsolatba velünk még ma, hogy megtudja, hogyan segíthetünk Önnek.