Érzéki, friss, puha, és olyan, mint a szupermodelleké – aki részt vesz egy Babydoll lips kezelésen, azt várja, hogy ezzel az eredménnyel találkozik majd, miután a szakember befejezte a munkáját. Ám vigyázni kell: aki először töltet az ajkába, annál 70 százalékos eséllyel hamarabb felszívódik a hyaluronsav, mint annál, aki már többször is próbálta, így a második alkalomra is szükség lehet, körülbelül fél év múlva. Ezután jobban kitolódik az intervallum.

A Babydoll lips az új szájtöltési trend - illusztráció

Forrás: Forrás: Thinkstock

– A Babydoll lips esetében kicsit máshogy zajlik a kezelés, mint a többi ajakformálásnál. Fölfelé és lefelé hangsúlyosabb végeredményre törekszünk, nem oldalirányú változást szeretnénk elérni. Az eljárás után nem lesz annyira lapos az ajak, mint például a Russian lipsnél, hanem kicsit teltebb. Középtájon az ajak felfelé irányul, húsosabb lesz – árulta el Elbert Alexandra arcesztétikai specialista.

Többféle ajaktöltés létezik, mindegyik esetben más technikával dolgoznak a szakemberek.

A Ba­by­doll lipsnél a saját száj formáját próbálják dú­sab­bá tenni, volumenizálással is formázva.

– Ennél az eljárásnál igyekszünk a kollégáimmal egy irányvonalat követni, ám nem futószalagként dolgozunk: mindenkinek más a stílusa. A Ba­by­doll lips töltésnél a hyaluronsav egy sűrűbb változatát használjuk, azzal jobban lehet volumenizálni, építeni és formázni. A technika is más, mint a legtöbb hasonló beavatkozásnál: úgynevezett fanning, azaz legyező alakú technikáról van szó, egy pontból több ágat indítunk el – árulta el a szakember, hozzátéve, hogy egy kezelés 20 percig tart, és fontos, hogy a páciens hidratáltan érkezzen, aznap már ne fogyasszon koffeines italt, az előző napon pedig alkoholt se.

Utána napi minimum három liter vizet kell inni a gyógyulásig, és az első 3-5 napban kerülni kell a túlzott artikulációt. A szívószál használata is tilos, mint ahogy két hétig a szolárium, a szauna és a drasztikus edzés is kizárt, ám sminkelni már akár másnap is szabad - írja a Hot Beauty magazin.