Diana fodrásza megosztotta a titkos tippet: így marad friss a frizura nyáron is

A nyári meleg nemcsak a szervezetet és az ember bőrét, de a haját is igénybe veszi. Ilyenkor még nagyobb figyelmet kell fordítanunk a tincseink ápolására, de hogyan is csináljuk? Ezt árulta el Diana fodrásza.

Forrás: Diana Argentina/Suits

Diana fodrásza megosztott egy tuti tippet

Rengeteg tanácsot találhatunk az interneten arról, hogyan is ápoljuk nyáron a hajunkat, és sokszor ezek ellentmondásosak. Nehéz kiigazodni a sok információ között, ezért jobb, ha arra az emberre hallgatunk, aki számos híresség frizurájáért volt már felelős, például Diana hercegné fodrásza is ő volt, de Gwyneth Paltrow hajával is foglalkozott. Nicky Clarke megosztotta tuti tippjét arról, hogyan maradhat nyáron is friss a hajunk. Ez különösen fontos azoknak, akik nem veti meg a napozást.

Az egyik legegyszerűbb dolog, amit tehetsz, hogy UV-védelemmel ellátott hajápoló termékeket vásárolsz

- magyarázta Nicky. Azzal ugyanis mára már a legtöbben tisztában vannak, hogy fontos a bőrünket megvédeni a nap káros sugaraitól, ám a hajunkat még nem óvjuk ennyire, pedig kellene. Ráadásul akárcsak a testünk többi része, a fejbőrünk is megéghet a napon, növelve a bőrrák kockázatát. A napsugarak gyengíthetik a haj fehérjeszerkezetét, ami matt, szárazak és törékenyek lehetnek a hajszálak. Az ősz hajnak pedig különösen fontos a védelem.

