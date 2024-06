Színes pillák, pink szemhéjak - Tuti sminkek tiniknek lépésről lépésre

Csak visszafogottan!

Ha inkább az a cél, hogy a természetes szépséget hangsúlyozzuk, akkor egy könnyen elkészíthető, natúr smink lesz a nyerő.

Natúr smink

Forrás: Shutterstock

1. lépés: Csalogassuk elő a bőr természetes ragyogását egy finom tündöklést adó primerrel.

2. lépés: A pillákat elég egy rétegben festeni egy ívelő spirállal, mert ez frissebbé teszi a tekintetet.

3. lépés: Választhatunk, hogy egy könnyed bronzosítóval napsütöttévé varázsoljuk a bőrt vagy csak egy leheletnyi highlightert viszünk fel, ami fokozza a ragyogást.

4. lépés: Az ajakra bőven elég egy ápoló ajakbalzsam, ami lehet akár finoman színezett is.

Pompás pillák

Igazán tavaszias hangulatot árasztanak a színezett spirálok, ráadásul így az arc többi része maradhat teljesen letisztult.

Igazán tavaszias hangulatot árasztanak a színezett spirálok

Forrás: Getty Images

1. lépés: Amennyiben valaki pattanásokkal küzd vagy zsírosodásra hajlamos a bőre, érdemes speciális alapozót választania.

2. lépés: Válasszunk kék, sárga, rózsaszín vagy akár lila színű spirált.

3. lépés: Fokozhatjuk a vidám hatást, ha a szemhéjra is egy merészebb árnyalat kerül.

4. lépés: Ennél a sminknél célszerű hangsúlyosabbá tenni a szemöldököt, ami szép keretet ad a tekintetnek.

Rózsaszínben a világ

A vattacukros árnyalatok most nagyon menők, ahogy az is, hogy ugyanolyan vagy hasonló színt használunk a szemhéjra, szájra és pirosítóként is.

A vattacukros árnyalatok most nagyon menők

Forrás: Shutterstock

1. lépés: Egy színezett hidratáló vagy BB krém egységesíti a bőrtónust.

2. lépés: Tegyük karakteressé a pillákat egy fekete spirállal.

3. lépés: Választhatunk egy egészen finom rózsaszínt, de akár egy erőteljes pink árnyalatot is a szemhéjra.

4. lépés: Egy multifunkciós stickkel a pirosítást és az ajkak színezését is kipipálhatjuk.

Bátran a színekkel!

Végre lesz egy szuper buli? Még a tinik is bevállalhatnak ilyenkor egy merészebb szemhangsúlyos sminket, amivel kifejezhetik az egyéniségüket!

Még a tinik is bevállalhatnak ilyenkor egy merészebb szemhangsúlyos sminket

Forrás: Subbotina Anna/Shutterstock

1. lépés: Használjunk könnyed fedésű alapozót vagy egy BB krémet.

2. lépés: Kombináljuk a merészebb árnyalatokat, például a kék és a zöld remekül mutatnak együtt.

3. lépés: Akár drámai hatású spirált is bevethetünk.

4. lépés: Tegyük élénkebbé az egész arcot egy üde pirosítóval.