Lazacspermával szépülnek a hírességek: Jennifer Aniston és Kim Kardashian is erre esküszik

A hírességek mindig is elvetemültek voltak, ha a fiatalságuk megőrzéséről volt szó. Szinte bármilyen kezelést hajlandóak voltak kipróbálni, ha az azt ígérte, hogy eltünteti a ráncokat. Úgy tűnik, hogy most a lazacsperma a sláger: Kim Kardashian és Jennifer Aniston is ezzel szépül.

Kim Kardashian szerint a lazacsperma hatásos

Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP

Lazacsperma: ez a fiatalság kulcsa?

Kim Kardashian ismét egy újabb vad öregedésgátló trükkel állt elő... ezúttal lazacspermával próbálkozik. Azonban nem ő az első híresség, aki kipróbálta ezt a bizarr módszert, ugyanis Jennifer Aniston is bevetette már. A színésznő korábban bevallotta, egy kozmetikus ismertette meg őt ezzel az eljárással és Jennifer Aniston bizony esküszik rá!

Ez a bizarr szépségápolási módszer már egy ideje létezik. Tanulmányok szerint javítja a bőr hidratáltságát, dússágát, textúráját és csökkenti a ráncokat - mindezt az aminosavakkal teli, magas DNS-szintnek köszönhetően. Az arcápolás során mikroneedlinget alkalmaznak, hogy a sperma valóban behatoljon a bőrbe a maximális előnyök érdekében.

Mi az a mikroneedling? Mikrotűkkel szemmel alig látható sérüléseket ejtenek a bőr felszínén, hogy a hatóanyagok a mélyebb rétegekbe is eljussanak, kiváltva ezzel a maximális hatást.

Kim Kardshianről köztudott, hogy semmilyen bizarr módszertől nem riad vissza: ő volt az, aki még a Drakula-terápiát is bátran kipróbálta, pedig ahhoz a saját vérére volt szükség.

Placenta, pióca, méhek - Sztárok további bizarr fiatalítási trükkjei

Nem a lazacspera a legbizarabb dolog, amivel a sztárok próbálkoznak, vannak ugyanis, akik akár placenta használatára is hajlandóak. Jennifer Lopez, Demi Moore és Gwyneth Paltrow mind olyan színésznők, akik egészen hajmeresztő terápiákat is alkalmaztak már.

És persze nemcsak a szépségápolásban képesek a végletekig elmenni, hanem a diétáikban is. A hírességek többsége megszállottan törekszik a tökéletes külső elérésére, ezért aztán hajmeresztő fogyókúrák bevetésére is hajlandóak. Ezek azok az étrendek, amiket egyetlen orvos sem javasolna, mivel rendkívül káros hatással vannak az egészségre. A sztárokat azonban van, hogy a külső megjelenésük sokkal jobban érdekli, nekik csak a gyors eredmény számít, ezért hajlandóak kockáztatni, nem törődni azzal, minek teszik ki a szervezetüket, de senki ne csinálja utánuk!