Ebben az időpontban a legjobb hajat mosni: nem mindegy, hogy reggel vagy este csinálod

A hajmosás időzítése meghatározó lehet, ha egészséges, ápolt hajat szeretnénk. Vannak, akik a reggeli hajmosásra esküsznek, míg mások estére időzítik ezt a tevékenységet. A döntésnél figyelembe kell vennünk a hajunk típusát, a napi rutinunkat, és azt, hogyan szeretnénk a hajunkat formázni. Mutatjuk, kinek ajánlott reggel, és kinek este hajat mosni.

Egyéntől függ, hogy a reggeli vagy az esti hajmosás jobb-e.

Forrás: Shutterstock/Prostock-studio

Reggeli hajmosás: előnyök és hátrányok

A reggeli hajmosás azoknak ajánlott, akiknek gyorsan zsírosodik a haja, esetleg reggel edzenek, és utána szeretnék a napot friss frizurával folytatni. Az azonban nem mindegy, mennyi időt szánunk a stylingra.

Előnyök:

Friss, tiszta érzést ad a nap elején.

Nincs mese, azonnal meg kell szárítani, formázni.

Hátrányok:

Ha sietünk a szárítással, sérülhetnek a hajszálak, nem végezzük elég figyelmesen a folyamatot.

A reggeli rohanásban nincs elég időnk a hajápoló termékek (balzsam, pakolás) használatára.

Esti hajmosás: kinek ajánlott?

Az esti hajmosás sokak számára kényelmesebb, mivel több időnk van az ápolásra és a szárításra - különösen hosszú haj esetén igaz ez.

Előnyök:

Több idő jut a hajszárításra és az ápolásra.

Nyugodt, stresszmentes a hajmosás.

Hátrányok:

Ha a haj nem szárad meg rendesen, reggelre elfeküdhetjük, oda a frizura.

Ha nedves hajjal alszunk, azzal károsíthatjuk a hajszálakat.

Van kivétel

Ezek az általános szabályok nem alkalmazhatók minden esetben, mivel a hajtípust és a haj szerkezetét is figyelembe kell venni. Ha vastagabb szálú, dúsabb a hajunk, akkor érdemes az esti hajmosást választani, hiszen hosszabb ideig tart a száradás is. A vékony szálú vagy rövid hajat viszont reggel is moshatjuk, ezek a frizurák sokkal gyorsabban száradnak, ráadásul ezek az esti hajmosás és alvás után lelapulnak. Fontos azonban megjegyezni azt, hogy a túl gyakori hajmosás nem egészséges, károsítja a hajszálakat. A frissesség megőrzésére és a hajformázáshoz egy jó szárazsampon is kiváló megoldás lehet.