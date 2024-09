Így válaszd ki a tökéletes szemüveget

9. Láthatatlan veszély

Ha sokat dolgozunk a számítógép előtt, a kékfény-szűrő szinte elengedhetetlen. Azáltal, hogy blokkolja a képernyők által kibocsátott kék fényt, enyhítheti a szemfáradtságot is. Dioptria nélküli változatban is kérhetjük, akár gyermekeink számára is.